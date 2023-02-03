"Захист спільних цінностей": Зеленський подякував Мішелю та фон дер Ляєн за підтримку України і зміцнення єдності в Європі
3 лютого в Києві відбувся саміт Україна - ЄС: Володимир Зеленський подякував європейським посадовцям за фінансову та військову допомогу Україні
Про це мовилося на брифінгу саміту Україна - ЄС, передавав Еспресо.TV.
"Я вдячний нашим друзям: пану Мішелю та пані фон дер Ляєн. Також пану Боррелю за особисте лідерство як у підтримці України на шляху до членства в Євросоюзі, так і в зміцненні єдності серед країн Європи заради припинення злочинної російської агресії та захисту наших із вами спільних цінностей", - ствердив глава держави.
Володимир Зеленський заявив, що першою темою для обговорення стала безпека й підтримка українських захисників - і саме це наблизить перемогу України.
"Дякую Євросоюзу за рішення виділити черговий транш у розмірі 500 млн євро у межах Європейського фонду миру - це дуже важливо, як і розгорнута місія ЄС з підготовки українських воїнів. Завдяки співпраці з державами-учасниками місії цьогоріч ми зможемо підготувати ще 30 тис. військових", - сказав президент.
- 2 лютого в Київ для участі в саміті прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель, голова європейської дипломатії, а також 15 єврокомісарів. Напередодні саміту відкрили спільні консультації уряду України та Єврокомісії.
- Угоду про участь України у програмі ЄС "Єдиний ринок" підписали в Києві сьогодні, 2 лютого.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила напередодні саміту Україна-ЄС, що Україна має безумовну підтримку з боку ЄС.
- Також повідомлялося, що ще 15 тисяч українських військових пройдуть навчання в межах навчальної місії European Union Military Assistance Mission.
- У четвер, 2 лютого, Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн та ще додаткові €45 млн для місії військової допомоги.
- Вперше у спільній заяві саміту Україна-ЄС зафіксовані наміри Києва почати переговори про вступ і зробити це якнайшвидше
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