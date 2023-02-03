Про це мовилося на брифінгу саміту Україна - ЄС, передавав Еспресо.TV.

"Я вдячний нашим друзям: пану Мішелю та пані фон дер Ляєн. Також пану Боррелю за особисте лідерство як у підтримці України на шляху до членства в Євросоюзі, так і в зміцненні єдності серед країн Європи заради припинення злочинної російської агресії та захисту наших із вами спільних цінностей", - ствердив глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що першою темою для обговорення стала безпека й підтримка українських захисників - і саме це наблизить перемогу України.

"Дякую Євросоюзу за рішення виділити черговий транш у розмірі 500 млн євро у межах Європейського фонду миру - це дуже важливо, як і розгорнута місія ЄС з підготовки українських воїнів. Завдяки співпраці з державами-учасниками місії цьогоріч ми зможемо підготувати ще 30 тис. військових", - сказав президент.