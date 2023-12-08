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Війна з Росією: хроніка
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Залужний страхається від політики, як чорт від ладану, - генерал Кривонос

8 грудня, 2023 п'ятниця
21:34
Війна з Росією Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос

Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, зазначив, що історії відомі приклади військових у політиці, можливо, і наші політики розуміють, що вони непрофесійно керують державою, тому підштовхують наших військових, щоб ті пішли у політику

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Що стосується політики й Залужного, то це взагалі речі несумісні. Він страхається від політики, як чорт від ладану, якщо можна так сказати. Залужний знається на війні та безпосередньо цим займається. Є історичні приклади, коли політики підштовхували військових зайнятися політикою. І це наразі намагання спровокувати або винести цей конфлікт, при чому кажучи, що ніякого конфлікту немає, однак тут же дається інтерв'ю, у якому підкреслюють, що не мусять військові займатися політикою. Таких прикладів достатньо, коли військові, попри такі активні дії політиків, йшли у політику. Згадаймо того ж самого Шарля де Голля (професіональний військовий, генерал, 18-й президент Франції, - ред.) або Дуайта Ейзенхауера (один із головних американських воєначальників Другої світової війни, 34-й президент США, - ред.). Це два чудові приклади, коли провали та проколи політиків привели до того, що військові мусили йти у політику, аби виправити положення", - зауважив генерал-майор запасу ЗСУ.

Сергій Кривонос резюмував, що, можливо, і наші політики розуміють, що вони непрофесійно керують державою, тому підштовхують наших військових, щоб ті пішли у політику.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Безугла не вважає помилкою свої критичні пости на адресу Генштабу ЗСУ

Високопосадовець НАТО анонімно заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що "у Залужного немає плану".

Заява народної депутатки від "Слуги Народу" Мар'яни Безуглої про необхідність звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – її особиста думка та не є позицією Офісу президента чи Володимира Зеленського, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Колишній головком Збройних сил України Віктор Муженко не розуміє, як може йти мова про якийсь конфлікт між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним.



 

Суспільство
Україна
політика
військові
ЗСУ
Валерій Залужний
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