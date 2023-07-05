Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Зараз влада повинна перебувати у Вільнюсі, - нардеп Синютка
Ексклюзив

Зараз влада повинна перебувати у Вільнюсі, - нардеп Синютка

5 липня, 2023 середа
17:43
Війна з Росією НАТО

Народний депутат Олег Синютка переконаний, що єдиним питанням, яким зараз повинна перейматись влада, це запрошення України до НАТО

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"У Вільнюсі точно буде створена рада Україна-НАТО. Це дуже добре, але скоріше символічна подія. Я думаю, що на саміті НАТО нам будуть гарантована певна військова допомога в мінімально зафіксованих обсягах. Проте дуже хотілося б, щоб розміри допомоги тільки збільшувались. Оскільки на Заході повинні зрозуміти, що ми воюємо з Росією, яка має потужні ресурси для цієї війни", - пояснив Синютка.

Народний депутат наголосив на важливості запрошення України до НАТО

"Я переконаний, що зараз ми повинні зосередитись на одному питанні - запрошення України до НАТО. Це те питання, яке повинно стати результатом саміту у Вільнюсі. Тому українська влада повинна зараз бути не в Києві, а у Вільнюсі й не тільки. Влада має бути в усіх столицях країн, які нам допомагають. Ми всі разом зацікавлені в тому, щоб Україна отримала запрошення в НАТО. Над цим не працюють лише кремлівські кроти", - додав він.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою.

Україна
Росія
Володимир Зеленський
саміт НАТО
НАТО
США
вступ до НАТО
Читайте також:
5 липня, 2023 середа
Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, - ISW
5 липня, 2023 середа
Поточні темпи контрнаступу ЗСУ не вказують на те, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, - американські аналітики
Даля Грибаускайте
4 липня, 2023 вiвторок
Якщо Україні не запропонують членство в НАТО - це стане помилкою, - експрезидентка Литви Грибаускайте
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
5 липня
19:09
знищена техніка окупантів
Змарнувала майже половину боєздатності: Британія оцінила втрати РФ у війні проти України
19:09
Live
Оновлено
Шевченківський суд Києва
У Шевченківському суді Києва прогримів вибух. Текстовий онлайн подій
19:02
ЗСУ
ЗСУ знищили 2 російські засоби ППО, склад боєприпасів і пункт управління, - зведення Генштабу
18:57
козаки
Військові застосовують на фронті козацькі тактики бою, - комбат 20-ї ОБСП "Україна"
18:07
Луїс Енріке
Колишній тренер "Барселони" очолив ПСЖ
18:07
Окупанти знищують туристичну інфраструктуру півдня України: що відомо про Кирилівку
18:03
OPINION
Алла Лазарєва
Про особистісність української політики
18:02
Київська блогерка отримала рік випробувального терміну за фільмування роботи ППО
17:53
електроенергія
Укренерго опублікувало рекомендації для економії споживання електроенергії у літню спеку
17:52
Придбали чай - задонатили на безпілотник: Армія дронів запускає благодійну ініціативу з Укрзалізницею та Gemini
17:51
"Марія малює": у столичному Українському домі представлять 100 невідомих творів Примаченко
17:49
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Росіянам треба відправити на південь ще 300-350 тис. резерву, а вони не можуть зібрати 100 тис. на місяць, - військовий експерт Коваленко
17:42
ЦРУ
ЦРУ допомагає Україні у війні з РФ, проте американські солдати не беруть участі у бойових діях, — Newsweek
17:34
Мі-171
Росія зірвала постачання вертольотів Мі-171 до Беніну через війну в Україні, - ЗМІ
17:33
На фестивалі "Протасів Яр" покажуть фільм-нарис про загиблого під Ізюмом розвідника Романа Ратушного
17:31
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмову з президентом Гвінеї-Бісау: обговорили деструктивний вплив вагнерівців у Африці
17:16
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:10
пшениця зерно
В ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду"
17:02
Оновлено
Молодіжна збірна України, Україна U21
Іспанія - Україна: букмекери дали прогноз на півфінал молодіжного ЧЄ з футболу
16:56
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
"Біолабораторія", яку так боялися: Гуменюк розповіла, що окупанти масово потерпають від кишкових інфекцій
16:47
Олександр Сирський (ліворуч)
"Відбито низку територій, знищено значну кількість росіян": Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмуту
16:47
У Грузії заявили, що будь-які консультації стосовно Саакашвілі неможливі
16:47
Кримінальна вестерн-сага: вийшов трейлер "Вбивць місячної квітки" з ді Капріо
16:45
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Спартак Субота — новий Остап Бендер. Як врятуватися від псевдоекспертів
16:36
Інфографіка
Динамо - Шахтар
УПЛ опублікувала календар нового сезону: коли буде матч "Динамо" - "Шахтар"
16:20
Володимир Зеленський
"Путін робитиме все, аби звести нанівець авторитет вагнерівців": Зеленський про заколот Пригожина
16:19
Укрзалізниця повернула воєнізовану охорону до пасажирських потягів
16:14
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Загроза диверсій велика": Пєсков озвучив новий наратив російської пропаганди стосовно ЗАЕС
16:08
OPINION
Ірина Цілик
Ця війна була завжди
16:02
Херсонес
Окупанти хочуть вивезти понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника “Херсонес Таврійський” у Севастополі
15:56
Юрій Луценко
Юрій Луценко заявив, що залишив військо через встановлену інвалідність
15:49
береговий ракетний комплекс "Бал"
РФ може виробляти близько 100 ракет за місяць, - генерал Громов
15:36
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
У МАГАТЕ заявили, що не зафіксували ознак мінування росіянами ЗАЕС
15:32
супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС
Знищуючи Каховську ГЕС, загарбники мали намір зупинити наступ ЗСУ, проте досягли протилежного ефекту, - Генштаб
15:30
Ексклюзив
Карта лінії оборони армії РФ-0407
На деяких напрямках на півдні ЗСУ вже вийшли на основну лінію оборони росіян, - військовий експерт Коваленко
15:11
катастрофа літака МАУ в Ірані
Катастрофа літака МАУ: до суду ООН надійшов позов проти Ірану від України, Канади, Швеції та Британії
15:04
вода забруднення екологія
На півдні гігієнічним нормам не відповідають майже 35% проб з поверхневих водойм, - МОЗ
15:01
ООН
ООН продемонструє десятки роботів та гуманоїдів, які у майбутньому допоможуть досягти глобальних цілей
14:58
Ексклюзив
Енергодар в окупації
Тенденція щодо виїзду представників Росатому та колаборантів з Енергодара не має масового характеру, - депутат облради Ашурбеков
14:44
Чонгарський міст
Громов підтвердив удари Storm Shadow по мостах у районі тимчасово окупованого Чонгара
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV