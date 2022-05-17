Посадовець дав коментар журналістам у Києві.

"Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська російських окупантів від Києва. Вони виконали свій наказ стримати угруповання 20 тис російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя й далі на Донеччину. Вони всі герої, у них зараз новий наказ - зберегти своє життя, - зазначив Резніков.

Міністр додав, що на Азовсталі було багато бійців різних підрозділів, життя яких необхідно врятувати.

Наша головна мета - зберегти життя гарнізону захисників Маріуполя, до складу якого входять морські піхотинці, бійці Територіальної оборони, поліція, прикордонники, нацгвардія, бійці окремого полку "Азов". Сьогодні відбуваються дуже складні процеси, в тому числі й перемовні, за допомогою Червоного Хреста. Це евакуація поранених у тяжкому стані та інших поранених. Наш план - зберегти їм життя й потім свободу", - зауважив Олексій Резніков.

На запитання журналістів, скільки на заводі "Азовсталь" лишилося українських бійців, міністр оборони не відповів.

15 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Путін не погоджується на евакуацію захисників металургійного комбінату в Маріуполі.

16 травня екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в ефірі Еспресо заявив, що евакуація поранених з Азовсталі розпочалась.

Перед тим окупанти поширювали фейк, нібито бійці Азовсталі "вийшли з білим прапором".

Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя набрала вже понад 1,5 мільйона підписів.

Увечері 16 травня 2022 р стало відомо, що з Азовсталі виїхали 10 автобусів із захисниками комбінату.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb