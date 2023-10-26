Збірна України покращила позиції у рейтингу ФІФА
Збірна України з футболу піднялася у новому рейтингу ФІФА на 22-ге місце
Про це повідомляє сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій.
Україна у жовтневій класифікації національних збірних піднялася з 24-ї позиції на 22-гу.
Команда Сергій Реброва покращила становище завдяки перемогам у відборі Євро-2024 над Північною Македонією та Мальтою.
Із суперників збірної України по відбору найвище в рейтингу ФІФА перебуває Англія, яка йде четвертою. Італія - дев'ята, Північна Македонія - 66-та, а Мальта - 171-ша.
Лідерство зберегла Аргентина, одразу за якою розташувалися Франція та Бразилія.
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.
Італія, Англія та Північна Македонія мають по одному матчі в запасі.
Вирішальний матч відбору Україна проведе 20 листопада. У Леверкузені команда Реброва зіграє проти Італії.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
Фото: fifa.com
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