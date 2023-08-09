"Зелене світло" від Пентагону: Згурець спрогнозував, коли F-16 можуть з'явитися в небі України
При оптимістичному варіанті винищувачі F-16 можуть з'явитися в небі України для виконання обмежених завдань у першому кварталі 2024 року
Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.
"Певний час Пентагон зволікав з рішенням, яке передбачало, як я розумію, передання певних документів та рішень для початку підготовки наших пілотів. Дві країни - Нідерланди та Данія будуть лідерами щодо підготовки нашого персоналу. Вже визначені перші вісім пілотів + 20 в другому ешелоні. Другий ешелон починає підготовку з мовної складової і так само буде питання підготовки техніки. У будь-якому разі, ми розуміємо, що навіть за форсованими режимами підготовки, йдеться про мінімум пів року", - сказав він.
На думку Згурця, якщо темпи підготовки будуть збігатися з темпами підготовки передачі літаків, то найбільш оптимістичні показники - перший квартал 2024 року.
"Тоді перші літаки для виконання обмежених завдань можуть з'явитися в небі України. Якщо будуть певні затримки, то це буде дещо пізніше. Всі розуміють колосальне значення авіації для наших потреб безпеки та оборони і наступальних дій. Коли б ці літаки не з'явились, все одно вони будуть вкрай потрібні. Ми говоримо, що спочатку можуть передати ескадрилью (12-16 літаків), а потім до трьох ескадрилій - до 50 машин і більше", - підсумував експерт.
Винищувачі F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці. А Данія та Нідерланди планували розпочати навчання українських пілотів цього літа і створити тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.
Натомість міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.
6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією.
Згодом голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 9 серпня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх також заявила, що президент Байден схвалив навчання українських пілотів на F-16.
22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів. 2 серпня Зеленський підтвердив, що навчання українських пілотів на літаках F-16 розпочнеться вже у серпні.
Згодом визначили і першу групу з восьми українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на винищувачах F-16, ще 20 – спочатку вдосконалять знання англійської мови.
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