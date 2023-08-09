Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.

"Певний час Пентагон зволікав з рішенням, яке передбачало, як я розумію, передання певних документів та рішень для початку підготовки наших пілотів. Дві країни - Нідерланди та Данія будуть лідерами щодо підготовки нашого персоналу. Вже визначені перші вісім пілотів + 20 в другому ешелоні. Другий ешелон починає підготовку з мовної складової і так само буде питання підготовки техніки. У будь-якому разі, ми розуміємо, що навіть за форсованими режимами підготовки, йдеться про мінімум пів року", - сказав він.

На думку Згурця, якщо темпи підготовки будуть збігатися з темпами підготовки передачі літаків, то найбільш оптимістичні показники - перший квартал 2024 року.

"Тоді перші літаки для виконання обмежених завдань можуть з'явитися в небі України. Якщо будуть певні затримки, то це буде дещо пізніше. Всі розуміють колосальне значення авіації для наших потреб безпеки та оборони і наступальних дій. Коли б ці літаки не з'явились, все одно вони будуть вкрай потрібні. Ми говоримо, що спочатку можуть передати ескадрилью (12-16 літаків), а потім до трьох ескадрилій - до 50 машин і більше", - підсумував експерт.