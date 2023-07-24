Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Провів велику нараду з урядовцями, з нашими міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн. Є дуже важлива домовленість із Єврокомісією щодо 15 вересня – це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту, і ми віримо, що європейська сторона виконає зобов’язання щодо цієї дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти", - сказав Зеленський.

Продовження таких обмежень президент України назвав неприпустимим.

"Абсолютно неприпустиме і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи", - сказав Зеленський.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із обуренням польських аграріїв обваленням ціни на їхню продукцію, яке вони пов'язували з ввезенням українського зерна до Польщі. Фермери стверджували, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляло на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня Польща затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів.

У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.

12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Наприкінці травня стало відомо, що чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень ввезення зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.

19 липня польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща та ще 4 країни ЄС не відкриватимуть кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, коли спливе термін мораторію Єврокомісії на ввезення українського зерна.