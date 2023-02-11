Зеленський вшанував пам'ять жертв руйнівного землетрусу в Туреччині

Про це повідомили в Офіційному інтернет-представництві президента України.

Стало відомо, що глава держави зробив запис у книзі скорботи й поклав квіти на території Посольства.

"Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також поспілкувався з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

У церемонії вшанування пам’яті загиблих також узяв участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.