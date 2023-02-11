Зеленський вшанував пам'ять жертв руйнівного землетрусу в Туреччині
Президент Володимир Зеленський відвідав Посольство Турецької Республіки в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині
Про це повідомили в Офіційному інтернет-представництві президента України.
Стало відомо, що глава держави зробив запис у книзі скорботи й поклав квіти на території Посольства.
"Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим", – зазначив Володимир Зеленський.
Президент також поспілкувався з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.
У церемонії вшанування пам’яті загиблих також узяв участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
- 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
- 10 лютого рятувальники дістали з-під завалів шістьох людей, які перебували під уламками зруйнованої будівлі понад 100 годин. Також з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина.
- Станом на 11 лютого відомо, що у Туреччині кількість загиблих внаслідок землетрусу, що стався 6 лютого, зросла до 20 655 людей, а в Сирії - до понад 3500 людей.
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