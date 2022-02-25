Зеленський затвердив план оборони України та Зведений план тероборони

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відповідний указ.



"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України", - йдеться у документі.



Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на її секретаря.



Указ набирає чинності з дня його підписання.

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Зеленський повідомив, що вночі на 25 лютого до столиці України зайшли диверсійні групи ворога.