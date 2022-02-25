Зеленський затвердив план оборони України та Зведений план тероборони
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відповідний указ.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України", - йдеться у документі.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на її секретаря.
Указ набирає чинності з дня його підписання.
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