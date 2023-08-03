Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Зеленський заявив про "огидні зловживання", виявлені під час перевірок "воєнкомів"

Зеленський заявив про "огидні зловживання", виявлені під час перевірок "воєнкомів"

3 серпня, 2023 четвер
23:11
Кримінал У Києві затримали колишнього одеського воєнкома

У військкоматах мають працювати люди, які мають гідність і бачили війну, ті, що розуміють цінність захисту України, а не "ціну рішення"

Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Очільник держави розповів, що заслухав сьогодні доповіді керівника СБУ Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка "воєнкомів".

"Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань. Відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов’язково суспільству та розслідують у межах кримінальних проваджень", - йдеться у доповіді.

Він відзначив, що було зроблено висновки, що у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень.

"У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність й не втратив Україну", - додав Зеленський.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП. Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК. Згодом Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня  стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.  

Робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

27 липня Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового та знущалися з нього. Також в одного із посадовців знайшли наркотики. За два дні суд помістив за ґрати очільника Рівненського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у побитті військовослужбовця.

Також СБУ затримала посадовця військкомату на Полтавщині, який за хабарі міг допомагати чоловікам ухилятися від служби в армії.  

Крім того, прокуратура розслідує незаконне збагачення керівника Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки - проведено обшуки.

1 серпня прокуратура провела майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей, де виявили схему з уникнення призову на військову службу.

СБУ
Володимир Зеленський
поліція
мобілізація
Читайте також:
2 серпня, 2023 середа
Військовослужбовці-депутати Київради рік не з'являлися на військову службу: оголошено підозру екскомандиру, який їх відрядив
1 серпня, 2023 вiвторок
Громадян України та інших країн з безвізом з 2024 року зобов'яжуть оформляти електронний дозвіл на в'їзд в ЄС
2 серпня, 2023 середа
"Не на Донецькому напрямку": капітан ЗСУ Прозапас висловив думку, де вирішується доля війни
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
22:57
Огляд
Сергій Згурець
Україні для бліцкригу бракує авіації та ППО. Колонка Сергія Згурця
22:45
Марта Костюк
Українська тенісистка Костюк перемогла шосту ракетку світу
22:36
Крим
Зеленський розповів про терміни та формат нового саміту Кримської платформи
22:15
Намацали найперспективніший напрямок: ЗСУ на півдні розпочали третю фазу контрнаступу, - WP
21:55
Володимир Зеленський
Російські терористи вже запустили проти України майже 2 тис. "шахедів", - Зеленський
21:54
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Ворскла" програла "Ділі" та вибула з Ліги конференцій
21:54
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Діла" - "Ворскла" 3:1: онлайн-трансляція матчу українців у Лізі конференцій
21:45
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
Чому дорожчає пальне на українських АЗС. Пояснення експерта
21:45
Петро Порошенко
Статус УБД по QR-коду: у Раді ініціюють відповідні зміни до закону
21:31
Обстріл Херсона
У Херсоні під час російського обстрілу поранено волонтера із Норвегії
21:05
ІДІЛ
В ІДІЛ заявили про загибель свого лідера у сутичці з угрупуванням Аль-Каїди
20:52
У Румунії провели пошуки уламків російського дрона після атаки на Ізмаїл
20:24
Папа Франциск діти Україна
Зло дуже жорстоке: Папа Франциск вибачився перед українцями, що не може зупинити війну
20:19
українське зерно
Польський міністр заявив, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня
20:01
Майк Тайсон
Тайсон погодився готувати ексчемпіона UFC Нганну до бою з Ф'юрі
20:01
OPINION
Тетяна Мокріді
Як знайти себе після 50-ти
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 526 дня війни: українські розвідники отримали безпілотники-бомбери, на Закарпатті видобули першу сіль, а в Токмаку злетів у повітря ворожий склад боєприпасів
19:48
На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ
"Барбі" офіційно стала найкасовішою стрічкою, яку створила жінка
19:43
путін пригожин
Пригожин після заколоту отримав у РФ держконтрактів на 2 млрд рублів, - росЗМІ
19:36
на фото: ЗСУ
Сили оборони стримують наступ РФ у районі Мар'їнки та Авдіївки, - Генштаб ЗСУ
19:26
санкції проти Росії
США ввели нові санкції проти наукових установ та громадян Росії
19:07
Гільдія режисерів США, страйк
Warner Bros Discovery попередив, що голлівудські страйки можуть вдарити по продуктивності
18:38
Окупанти
Унаслідок успішних українських атак кількість обстрілів противником зменшилася, - Сили оборони півдня
18:35
Оновлено
Нива Вінниця - Агробізнес, Кубок України
Кубок України: Результати усіх матчів 1/64 фіналу
18:26
Індія долучиться до зустрічі у Саудівській Аравії для обговорення української Формули миру
18:22
Ексклюзив
кавун
"Як би важко не було": фермери Херсонщини заявляють, що врожай кавунів є, хоч і не в довоєнних масштабах
18:15
Огляд
САУ "Богдана"
САУ "Богдана": як розробляли українську гаубицю і які її технічні характеристики
18:06
Обмеження у ВПК і синхронізація з заходами щодо РФ: ЄС вводить нові санкції проти Білорусі
18:05
Наталія Гуменюк
Гуменюк: Україна не причетна до атаки на корабель РФ у Чорному морі
18:05
OPINION
Валерій Пекар
Ідеал пересічного виборця - це совок з українською мовою
17:43
CoinPay
Українська криптоплатформа CoinPay заявила про закриття
17:21
Білорусь вертоліт
"Готові без вагань застосувати зброю": Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю
16:52
суддя Олексій Тандир
ДБР завершило розслідування у справі судді Тандира, підозрюваного в смертельній ДТП із нацгвардійцем
16:49
Порошенко привіз авторемонтні майстерні у бригаду, яка воює під Авдіївкою і Бахмутом
16:45
тюрма
У Росії почали масово вербувати на війну в Україні жінок у колоніях, - правозахисниця
16:44
Ексклюзив
Ворог намагається оточити Авдіївку, вдаючися до "м'ясних" штурмів, - Легіон Свободи
16:40
Microsoft
Microsoft: російські хакери причетні до фішингових атак десятків глобальних організацій через чати Teams
16:39
Аналітика
В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в Росії та Білорусі. Дослідження Youcontrol
16:32
Адвокати Костянтина Жеваго повідомляють про його непричетність до справи НАБУ про корупцію у Верховному Суді
16:31
Кремінь Тарас
Російська музика в публічному просторі: в Раді пропонують збільшити штрафи, мовний омбудсмен прокоментував
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV