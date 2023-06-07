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Зеленський звернувся до світу після підриву Каховської ГЕС: потрібна негайна й максимальна реакція на терор, треба зупинити російське зло

7 червня, 2023 середа
06:36
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 6 червня звернувся до світу на тлі підриву Каховської ГЕС російськими окупантами

Про це йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.

"Я звертаюся до всіх у світі, хто цінує життя. Сьогодні на нашій українській землі російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років", - зазначив він. 

Зеленський наголосив, що Україна ще восени минулого року мала інформацію про мінування окупантами Каховської ГЕС. Росіяни зробили це спеціально - для шантажу. А також, щоб підірвати дамбу й використати повінь як зброю.

"Каховське водосховище забезпечувало питною водою колосальну частину України – міста й села із сотнями тисяч людей. Плюс забезпечувало водою фермерів та аграрне виробництво півдня та центру України", - сказав Зеленський.

Також він повідомив, що триває евакуація людей з понад 80 населених пунктів. 

"Утворилася й пляма з нафтопродуктів - щонайменше 150 тонн, які відносить течією в Чорне море. Ми ще поки не можемо спрогнозувати, яка кількість хімікатів, добрив і нафтопродуктів, що зберігалися в затоплених районах, потрапить у річки та море", - йдеться у повідомлені.

Зеленський додав, що  жодна країна світу не має залишатися наодинці проти такого терору, і подякував всім, хто допомагає Україні. 

"Свідоме знищення терористами дамби ГЕС - з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи - це зло", - наголосив Зеленський. 

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.
  • Президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС
  • Також Зеленський заявив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.
  • Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. 
  • У Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Світ
Україна
Володимир Зеленський
Каховська ГЕС
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