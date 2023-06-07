Про це йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.

"Я звертаюся до всіх у світі, хто цінує життя. Сьогодні на нашій українській землі російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна ще восени минулого року мала інформацію про мінування окупантами Каховської ГЕС. Росіяни зробили це спеціально - для шантажу. А також, щоб підірвати дамбу й використати повінь як зброю.

"Каховське водосховище забезпечувало питною водою колосальну частину України – міста й села із сотнями тисяч людей. Плюс забезпечувало водою фермерів та аграрне виробництво півдня та центру України", - сказав Зеленський.

Також він повідомив, що триває евакуація людей з понад 80 населених пунктів.

"Утворилася й пляма з нафтопродуктів - щонайменше 150 тонн, які відносить течією в Чорне море. Ми ще поки не можемо спрогнозувати, яка кількість хімікатів, добрив і нафтопродуктів, що зберігалися в затоплених районах, потрапить у річки та море", - йдеться у повідомлені.

Зеленський додав, що жодна країна світу не має залишатися наодинці проти такого терору, і подякував всім, хто допомагає Україні.

"Свідоме знищення терористами дамби ГЕС - з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи - це зло", - наголосив Зеленський.