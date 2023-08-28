Згурець пояснив, до якої лінії оборони противника просуваються ЗСУ після звільнення Роботиного

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.

"Ми нарешті дочекалися офіційного повідомлення про звільнення Роботиного. Зараз окрім Роботиного бачимо у зведеннях Генштабу ЗСУ, що відбуваються подальші бойові дії на південь у напрямку Новопрокопівки та Очеретуватого. Українські захисники з одного боку розширюють цей плацдарм, який починається від Копані й завершується Новофедорівкою, а також здійснюють заходи з просуванням углиб території. Це просування не є простим, тому що основна лінія оборони противника починається за Новопрокопівкою. А у зоні Вербового ми впритул підійшли, навіть входимо у спроби пробити основну лінію ворожої оборони, де починаються фортифікаційні споруди, хвалена "лінія Суровікіна" з "зубами дракона" і таке інше", - зауважив військовий аналітик.

Сергій Згурець пояснив, що є передова лінія оборони та основна, дехто вважає і називає ці лінії оборони як перша та друга.

"Першу лінію оборони або передову на цій ділянці ми пройшли. І зараз виходимо до основної лінії оборони, або ж до другої. Основна лінія оборони, яка починається за Новопрокопівкою і тягнеться десь на 4 км в глибину, має значну кількість фортифікаційних споруд, дотів, дзотів, "зубів дракона". Також частково там заміновано, але мінування є іншим, з проходами для російських військ. За основною лінією оборони ворога, тобто за другою, починається провалля, бо там залишаються позиції окупантів для підрозділів забезпечення і таке інше. Важливо розуміти, що не "зуби дракона" обороняють ворожі фортифікаційні споруди, а особовий склад. Тому стратегія виснаження противника і далі буде працювати з боку ЗСУ за рахунок активного використання артилерії. Побачимо, як швидко ворог буде перекидати залишки своїх резервів на цю основну лінію оборони, намагаючись максимально довго утримувати ділянку напроти Роботиного", - зазначив Згурець.

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи.

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "військкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка. На півдні окупанти зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку







