"Жили, як вдома". Росіянка вчинила істерику, виїжджаючи з Криму
Після вибухів 9 серпня росіянка з Алушти розплакалася через вимушене переселення з окупованого Криму
Відео з істерикою росіянки виклали у Facebook.
"Взагалі не хочу їхати з Криму, з Алушти. Як тут класно взагалі. Я звикла, тут, як у себе вдома, жили, настільки все душевно, по-домашньому", - сказала росіянка, виїжджаючи з окупованої території.
- Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
- В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО.
- Джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна.
- У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
- У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.
- The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".
- The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
- США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.
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