Житомирщина може спрямувати на посилення кордону з Білоруссю понад 2500 службовців, - голова ОДА

Про це Бунечко повідомив у Facebook після наради з секретарем РНБО Олексієм Даніловим.



"Проведено координаційні наради за участі прикордонників, представників Нацполіції та Нацгвардії. Визначено сили та засоби, які можуть бути направлені для підсилення охорони кордону у разі виникнення такої необхідності. Прикордонні підрозділи можуть бути підсилені резервами Держприкордонслужби, Національної Гвардії, Збройних сил України та Національної Поліції. Загалом для охорони кордону на території області є можливість спрямувати понад 2,5 тисячі осіб", - написав Бунечко.



Чиновник зазначив, що станом на зараз кордон охороняють три відділи прикордонників. За їхньою інформацією, ситуація на українсько-білоруському кордоні на території Житомирщини контрольована.



Секретар РНБО Данілов під час наради повідомив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні. За його словами, сьогодні на території Білорусі перебуває "вже близько 16 тис. осіб - так званих біженців".

Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.

Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.

14 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав міграційну кризу на кордоні Польщі з Білоруссю російською спецоперацією.

14 листопада Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що сценарій, за яким нелегальні мігранти штурмуватимуть український кордон з території Білорусі, малоймовірний.

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