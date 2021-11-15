Житомирщина може спрямувати на посилення кордону з Білоруссю понад 2500 службовців, - голова ОДА
Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на території Житомирщини можуть спрямувати понад 2,5 тис. осіб
Про це Бунечко повідомив у Facebook після наради з секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
"Проведено координаційні наради за участі прикордонників, представників Нацполіції та Нацгвардії. Визначено сили та засоби, які можуть бути направлені для підсилення охорони кордону у разі виникнення такої необхідності. Прикордонні підрозділи можуть бути підсилені резервами Держприкордонслужби, Національної Гвардії, Збройних сил України та Національної Поліції. Загалом для охорони кордону на території області є можливість спрямувати понад 2,5 тисячі осіб", - написав Бунечко.
Чиновник зазначив, що станом на зараз кордон охороняють три відділи прикордонників. За їхньою інформацією, ситуація на українсько-білоруському кордоні на території Житомирщини контрольована.
Секретар РНБО Данілов під час наради повідомив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні. За його словами, сьогодні на території Білорусі перебуває "вже близько 16 тис. осіб - так званих біженців".
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