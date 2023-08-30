Журналіст з Херсона розповів, де наразі може жити колаборант Сальдо

Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст із Херсона Сергій Нікітенко.

"Я так розумію, з того, що нам розповідають місцеві жителі з Генічеського району - Сальдо, скоріше за все, живе в Криму і вся його команда", - розповів він.

Нікітенко додав, що їх привозять у Генічеський район.

"Я так розумію, що вони їздять вахтовим методом після того, як почали влучати ракети у пансіонати, де вони ночували. Вони там більше не живуть. Колаборантів калібром поменше залишають в Генічеську, Скадовську - їх не жаль і вони імітують, що вони влада", - підсумував журналіст.

Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".