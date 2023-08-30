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Журналіст з Херсона розповів, де наразі може жити колаборант Сальдо

30 серпня, 2023 середа
07:55
Війна з Росією

Головні колаборанти бояться залишатися у Херсонській області - вони їздять вахтовим методом з окупованого Криму. Колаборантів калібром поменше залишають в Генічеську, Скадовську

Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст із Херсона Сергій Нікітенко.

"Я так розумію, з того, що нам розповідають місцеві жителі з Генічеського району - Сальдо, скоріше за все, живе в Криму і вся його команда", - розповів він.

Нікітенко додав, що їх привозять у Генічеський район.

"Я так розумію, що вони їздять вахтовим методом після того, як почали влучати ракети у пансіонати, де вони ночували. Вони там більше не живуть. Колаборантів калібром поменше залишають в Генічеську, Скадовську - їх не жаль і вони імітують, що вони влада", - підсумував журналіст.

Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".

  • 26 квітня 2022 року у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого голову Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
  • Станом на 11 червня 2022 року в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, зокрема ексмер Володимир Сальдо. 
  • 14 червня 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською.
  • 2 серпня 2022 року управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб, у списку є Володимир Сальдо.
  • 28 вересня 2022 року СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них - Пушилін, Сальдо та Стремоусов.  
  • Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році.  
  • 14 квітня Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій та конфіскації активів гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо.
  • Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо зміг відкрити компанію у Великій Британії, попри запроваджені санкції проти нього.  
  • 9 травня Вищий антикорупційний суд конфіскував статки колаборанта Володимира Сальдо, серед яких готель, триповерхівка та квартири в низці регіонів України.
  • Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо радився з так званими силовиками щодо того, як протидіяти партизанам на тимчасово окупованих територіях України.
  • 17 травня Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів колишнього нардепа, мера Херсона та колаборанта Володимира Сальдо.
  • 25 серпня стало відомо, що основні активи колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки стягнули в дохід Фонду державного майна
Херсонщина
окуповані території
окупанти
колаборанти
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