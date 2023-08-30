Журналіст з Херсона розповів, де наразі може жити колаборант Сальдо
Головні колаборанти бояться залишатися у Херсонській області - вони їздять вахтовим методом з окупованого Криму. Колаборантів калібром поменше залишають в Генічеську, Скадовську
Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст із Херсона Сергій Нікітенко.
"Я так розумію, з того, що нам розповідають місцеві жителі з Генічеського району - Сальдо, скоріше за все, живе в Криму і вся його команда", - розповів він.
Нікітенко додав, що їх привозять у Генічеський район.
"Я так розумію, що вони їздять вахтовим методом після того, як почали влучати ракети у пансіонати, де вони ночували. Вони там більше не живуть. Колаборантів калібром поменше залишають в Генічеську, Скадовську - їх не жаль і вони імітують, що вони влада", - підсумував журналіст.
Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".
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- Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо зміг відкрити компанію у Великій Британії, попри запроваджені санкції проти нього.
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- Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо радився з так званими силовиками щодо того, як протидіяти партизанам на тимчасово окупованих територіях України.
- 17 травня Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів колишнього нардепа, мера Херсона та колаборанта Володимира Сальдо.
- 25 серпня стало відомо, що основні активи колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки стягнули в дохід Фонду державного майна
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