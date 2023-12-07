Зірка Голлівуду Шон Пен зіграв у фільмі українського режисера Слабошпицького
Шон Пенн зіграв головну роль у фінальній новелі кіноальманаху "Війна очима тварин" під назвою "Орел", автором сценарію і режисером якої виступив Мирослав Слабошпицький
Про це повідомляє Deadline.
Події історії розгортаються на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Чорнобильському заповіднику, куди юний звукооператор відправився на замовлення закордонного продюсера для запису голосів рідкісних птахів, де його роботу інженера перериває раптова війна.
Розповідь фільму складається з дев’яти частин і висвітлює в центрі уваги тварин, які постраждали від екоциду через війну в Україні.
Зйомки нещодавно завершилися в Лос-Анджелесі у легендарній студії Evergreen, а другий етап незабаром розпочнеться в Україні.
"Було приємно співпрацювати з легендою світового кіно та одним із найкращих акторів сучасності", — сказав Слабошпицький, - Його професіоналізм і відданість справі викликали у мене повний трепет. Робота з Пенном на знімальному майданчику була надзвичайно вражаючим режисерським досвідом і справжнім святом творчості".
Видання зазначає, що українські кінокомпанії SOTA Cinema Group і Kleos Art Productions минулого року почали зйомки фільму "Війна очима тварин". Перші три історії були названі "Кролик або туди й назад", "Синочок" і "Корова в тумані". Усі історії в цій антології взяті з реальних подій, що підкреслює, що екологічні катастрофи виходять за межі держав.
Автором сценарію і режисером фільму став Мирослав Слабошпицький – відомий український кіномитець, який зняв фільм "Плем’я", відзначений низкою нагород міжнародних кінофестивалів.
Нагадаємо, про те, що Шон Пенн зіграє в українському фільмі стало відомо ще у травні. За задумом ініціаторів, всі сюжети, які увійдуть до кіноальманаху, а також інші цікаві історії, згодом перетворяться на аудіосеріал та аудіокнигу. Вихід фільму-антології "Війна очима тварин" запланований на зиму 2023-2024 років.
- Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Шон Пенн прибув до України, щоб зібрати інформацію про напад Росії та передати світу правду.
- У березні він підписав угоду з мером Кракова, щоб спільно допомагати українським біженцям.
- Пізніше того ж місяця американський актор звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук з проханням дати президенту України Володимиру Зеленському можливість виступити на церемонії вручення кінопремії "Оскар".
- 28 червня Зеленський зустрівся з Шоном Пенном, який приїхав знімати документальний фільм. 8 листопада актор вручив Зеленському свого "Оскара", як символ віри в Україну.
- У січні 2023 року стало відомо, що документальний фільм Шона Пенна "Superpower" про Володимира Зеленського та Україну на початку повномасштабного вторгнення презентують на Берлінському кінофестивалі.
- 16 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті 73-го Берлінського кінофестивалю. Через відеозв’язок його представив саме Шон Пенн.
- 18 вересня у мережі Paramount+ в американський прокат вийшов документальний фільм про війну в Україні Шона Пенна "Superpower".
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