Зірка Голлівуду Шон Пен зіграв у фільмі українського режисера Слабошпицького

Про це повідомляє Deadline.

Події історії розгортаються на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Чорнобильському заповіднику, куди юний звукооператор відправився на замовлення закордонного продюсера для запису голосів рідкісних птахів, де його роботу інженера перериває раптова війна.

Розповідь фільму складається з дев’яти частин і висвітлює в центрі уваги тварин, які постраждали від екоциду через війну в Україні.

Зйомки нещодавно завершилися в Лос-Анджелесі у легендарній студії Evergreen, а другий етап незабаром розпочнеться в Україні.

"Було приємно співпрацювати з легендою світового кіно та одним із найкращих акторів сучасності", — сказав Слабошпицький, - Його професіоналізм і відданість справі викликали у мене повний трепет. Робота з Пенном на знімальному майданчику була надзвичайно вражаючим режисерським досвідом і справжнім святом творчості".

Видання зазначає, що українські кінокомпанії SOTA Cinema Group і Kleos Art Productions минулого року почали зйомки фільму "Війна очима тварин". Перші три історії були названі "Кролик або туди й назад", "Синочок" і "Корова в тумані". Усі історії в цій антології взяті з реальних подій, що підкреслює, що екологічні катастрофи виходять за межі держав.

Автором сценарію і режисером фільму став Мирослав Слабошпицький – відомий український кіномитець, який зняв фільм "Плем’я", відзначений низкою нагород міжнародних кінофестивалів.

Нагадаємо, про те, що Шон Пенн зіграє в українському фільмі стало відомо ще у травні. За задумом ініціаторів, всі сюжети, які увійдуть до кіноальманаху, а також інші цікаві історії, згодом перетворяться на аудіосеріал та аудіокнигу. Вихід фільму-антології "Війна очима тварин" запланований на зиму 2023-2024 років.