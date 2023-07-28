Знищення "Мрії" окупантами: екскерівника "Антонова" судитимуть за службову недбалість
Судитимуть колишнього генерального директора державного підприємства "Антонов", через службову недбалість якого знищений літак АН-225 "Мрія"
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у telegram.
Зазначається, що прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП "Антонов" за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Відомо, що розслідуванням встановлено, що екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.
Читайте також: Затримання на ДП "Антонов". - лише початок історії
Внаслідок цього транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не був транспортований з небезпечної зони – аеродрому АТП "Антонов" у Гостомелі Київської області.
Додається, що у результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Що передувало
У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак "Мрія".
Пізніше, у квітні, речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова в етері Еспресо розповіла, що "Мрію" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж.
Після цього гендиректора держпідприємства "Антонов" Сергія Бичкова було відсторонено від посади 29 березня 2022 року. З того часу тривало розслідування.
У жовтні Служба безпеки України з'ясувала обставини знищення літака АН-225 "Мрія", зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило необхідних заходів для його збереження.
9 березня 2023 року правоохоронці затримали ексгендиректора ДП "Антонов" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі – суд арештував їх на два місяці. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Разом з тим, проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів.
Пізніше, 5 квітня, правоохоронці повідомили колишньому генеральному директору Державного підприємства "Антонов" Сергію Бичкову про підозру у недбалості, у наслідок якої знищили "Мрію".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 40.97Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе