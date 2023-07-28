Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у telegram.

Зазначається, що прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП "Антонов" за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Відомо, що розслідуванням встановлено, що екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

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Внаслідок цього транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не був транспортований з небезпечної зони – аеродрому АТП "Антонов" у Гостомелі Київської області.

Додається, що у результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Що передувало

У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак "Мрія".

Пізніше, у квітні, речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова в етері Еспресо розповіла, що "Мрію" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж.

Після цього гендиректора держпідприємства "Антонов" Сергія Бичкова було відсторонено від посади 29 березня 2022 року. З того часу тривало розслідування.

У жовтні Служба безпеки України з'ясувала обставини знищення літака АН-225 "Мрія", зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило необхідних заходів для його збереження.

9 березня 2023 року правоохоронці затримали ексгендиректора ДП "Антонов" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі – суд арештував їх на два місяці. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Разом з тим, проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів.

Пізніше, 5 квітня, правоохоронці повідомили колишньому генеральному директору Державного підприємства "Антонов" Сергію Бичкову про підозру у недбалості, у наслідок якої знищили "Мрію".