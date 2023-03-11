Зняття санкцій з транзиту калію буде рятівним колом для Лукашенка, - Санніков

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є небезпека у тому, що відновилися розмови з боку Заходу про зняття санкцій з транзиту калію, що дуже небезпечно. До речі, це могло обговорюватися у Китаї під час візиту Лукашенка. Був витік інформації про те, що Україна не хотіла, щоб на режим Лукашенка накладали санкції. Тепер під виглядом розв’язання проблеми голоду знову заговорили про той проєкт, який свого часу пропонував генсек ООН, – дозволити транзит Білоруссю українського зерна, калію тощо. Тобто, щоб допомогти тим, хто потерпає від голоду в Африці, і забути про тисячі політв’язнів у Білорусі. Це дуже небезпечно. Це буде рятівне коло для Лукашенка", - підкреслив діяч білоруської опозиції.

Андрій Санніков додав, що є інформація про те, що у цьому беруть участь Нідерланди, Португалія, Франція, Італія, а це досить потужні світові гравці.

"Якщо це таки станеться, то передусім означатиме збільшення воєнного тиску на Україну, затягування цієї війни. Режим Лукашенка потрібен Путіну лише для однієї мети – для воєнної. Його порятунок руками Заходу – це те, про що мріють обидва диктатори, особливо Путін, якому потрібен зараз стабільний воєнний плацдарм. Він може продовжувати наступати на українські території на півдні, але постійно триматиме у напрузі й готуватиме чергове вторгнення з півночі також. Це небезпечно, і міг скластися такий собі трикутник відходу від санкцій та використання можливого зняття санкцій з режиму Лукашенка для прокачування всіх вантажів із Росії та Китаю", - пояснив Санніков.