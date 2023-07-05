Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

"В районі Кліщіївки (ЗСУ - прим. ред) мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав він.

Він також повідомив, що північніше та південніше Бахмута ЗСУ продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Окрім того, українська армія стримує наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

3 липня Ганна Маляр поінформувала, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що днями під Бахмутом ЗСУ вибили противника з посадок, що були впритул до Кліщіївки, - на ключових опорних пунктах оборона росіян посипалась.