Зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією та МАГАТЕ вдалося відновити, - Енергоатом
Після дванадцятиденної відсутності зв'язку між серверами Запорізької АЕС та МАГАТЕ вдалося поновити з'єднання
Про це інформує в телеграмі НАЕК "Енергоатом".
Зв'язок перервався 30 травня, коли рашисти почали блокувати в Енергодарі одну з телекомунікаційних компаній.
"Завдяки спільним зусиллям НАЕК "Енергоатом" та компанії Водафон, 10 червня, був відновлений зв'язок між серверами ЗАЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ. А саме із цим мобільним оператором Міжнародне агентство з атомної енергії має контракт на передачу даних", – повідомляють у підпримстві.
Усі дані за цей період збережені на захищених серверах ЗАЕС і вже передані до МАГАТЕ.
Гендиректор МАГАТЕ називав відсутність даних та неможливість їх отримати у звичний спосіб – основною причиною необхідності персонально відвідати ЗАЕС.
- Нагадаємо, Україна закликала ООН і МАГАТЕ знайти спосіб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.
- МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.
- Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.
- Росія викрала 20 мешканців окупованого Енергодару, з них 11 - співробітники Запорізької АЕС.
- 30 квітня Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що російський Росатом хоче взяти під повне управління українську Запорізьку АЕС у захопленому Енергодарі.
- 23 травня росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні.
- У березні через обстріл загарбників на Запорізький АЕС спалахнула пожежа: горів авчально-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.
- 31 травня ми повідомляли, що на Запорізькій АЕС дислокується пів тисячі окупантів і зберігається багато вибухівки.
- 2 червня в пресслужбі Енергоатому спростували заяви про можливість відключення Запорізької АЕС.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.
- У перший тиждень червня Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС.
- 9 червня стало відомо, що російські окупанти активно готували візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію. Військові разом із представниками Росатому спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду.
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