Про це інформує в телеграмі НАЕК "Енергоатом".

Зв'язок перервався 30 травня, коли рашисти почали блокувати в Енергодарі одну з телекомунікаційних компаній.

"Завдяки спільним зусиллям НАЕК "Енергоатом" та компанії Водафон, 10 червня, був відновлений зв'язок між серверами ЗАЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ. А саме із цим мобільним оператором Міжнародне агентство з атомної енергії має контракт на передачу даних", – повідомляють у підпримстві.

Усі дані за цей період збережені на захищених серверах ЗАЕС і вже передані до МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ називав відсутність даних та неможливість їх отримати у звичний спосіб – основною причиною необхідності персонально відвідати ЗАЕС.

Нагадаємо, Україна закликала ООН і МАГАТЕ знайти спосіб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.

МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.

Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.

Росія викрала 20 мешканців окупованого Енергодару, з них 11 - співробітники Запорізької АЕС.

30 квітня Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що російський Росатом хоче взяти під повне управління українську Запорізьку АЕС у захопленому Енергодарі.

23 травня росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні.

У березні через обстріл загарбників на Запорізький АЕС спалахнула пожежа: горів авчально-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

31 травня ми повідомляли, що на Запорізькій АЕС дислокується пів тисячі окупантів і зберігається багато вибухівки.

2 червня в пресслужбі Енергоатому спростували заяви про можливість відключення Запорізької АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.

У перший тиждень червня Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС.

9 червня стало відомо, що російські окупанти активно готували візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію. Військові разом із представниками Росатому спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb