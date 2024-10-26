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Битва поглядів Усика з Фʼюрі та перформанс Мудрика в Лізі конференцій: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
26 жовтня, 2024 субота
19:08
Статті Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі

З 20 по 26 жовтня 2024 року в українському спорті трапилась низка важливих подій: "Динамо" та "Шахтар" знову програли в єврокубках, Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі провели битву поглядів, а Михайло Мудрик видав топ-матч у Лізі конференцій

Зміст

Збірна України опустилася в новому рейтингу ФІФА

Національна команда України з футболу втратила одну позицію в жовтневому рейтингу ФІФА. Команда Сергія Реброва на 25-му місці після двох матчів Ліги націй, в яких вона перемогла Грузію (1:0) та зіграла внічию з Чехією (1:1).  

Із суперників збірної України по групі найвище перебуває Чехія, яка йде 25-ю, Албанія посідає 65-й рядок, Грузія - 67-й.

Лідерство в класифікації національних команд зберегла Аргентина. Одразу слідом за нею розташувалися Франція, Іспанія, Англія та Бразилія. 

Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Артем Довбик, збірна України

Георгій Судаков (ліворуч), Михайло Мудрик (у центрі), Артем Довбик (праворуч), Фото: Getty Images

Поразки "Шахтаря" та "Динамо" в єврокубках

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" знову не змогли заробити для України бали в таблицю коефіцієнтів УЄФА. У 3-му турі Ліги чемпіонів "гірники" поступились лондонському "Арсеналу" (0:1), а столичний клуб програв італійській "Ромі" в Лізі Європи.

Цікаво, що гол у ворота забив українець Артем Довбик, форвард "Роми" реалізував пенальті. А от український представник "Арсенала" Олександр Зінченко провів матч проти "Шахтаря" на лаві запасних.

Після 3-х турів єврокубків "Шахтар" і "Динамо" йдуть без перемог.

Денис Попов та Артем Довбик (праворуч), Рома - Динамо

Денис Попов та Артем Довбик (праворуч), Рома - Динамо, Фото: Getty Images

Олімпійський чемпіон Абраменко оголосив про завершення кар'єри

Олімпійський чемпіон з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко підтвердив, що завершив кар'єру. За його словами, з травня він перейшов на тренерську роботу в збірній України з фристайлу.

"Я пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної України. Також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної Федерації лижного спорту України", - сказав Абраменко. 

36-річний Олександр Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року з лижної акробатики. У 2022 році в Пекіні український фристайліст здобув у цій дисципліні срібло.

Абраменко є віцечемпіоном світу - 2019. Також в його активі 1 золота, 3 срібні та 6 бронзових нагород на етапах Кубка світу. 

Олександр Абраменко

Олександр Абраменко, Фото: Getty Images

Мудрик видав перформанс у Лізі конференцій

У четвер, 24 жовтня, лондонський "Челсі" впевнено обіграв грецький "Панатінаїкос" (4:1) у 2-му турі основного раунду Ліги конференцій. Ключову роль у перемозі англійців відіграв Михайло Мудрик.

Український вінгер вийшов у стартовому складі, забив гол і віддав 2 результативні передачі. У результаті потрапив у символічну збірну найкращих гравців 2-го туру ЛК.

Після гри головний тренер "Челсі" Енцо Мареска особливо виділив Михайла Мудрика.

"Я дуже радий. Не за себе, а за нього. Ми, тренерський штаб, витрачаємо дуже-дуже багато часу на те, щоб допомогти гравцям. Не лише Міші, а й усій команді. З самого початку ми працюємо з Мішею та всіма вінгерами, щоб вони забігали у штрафний майданчик на позицію, з якої забив Міша", - висловився Мареска.

За словами італійського тренера, з першого дня його штаб намагається допомогти українцю.

"Можливо, він один з тих хлопців, у яких процес навчання йде повільніше, ніж в інших, але він покращується. Я впевнений, що потихеньку, потихеньку ми змусимо Мішу забивати більше голів і бути важливим для нас", - сказав Енцо Мареска.

Тепер на рахунку Мудрика 3 результативні передачі у цій Лізі конференцій. Українець очолив гонку асистентів ЛК. "Челсі" після 2-х матчів лідирує у турнірній таблиці турніру.

Михайло Мудрик та Енцо Мареска, Челсі

Михайло Мудрик та Енцо Мареска, Фото: Getty Images

А ще цікаво, що двома днями раніше Михайло Мудрик у потужній компанії підтримував "Шахтар" на трибунах "Емірейтс Стедіум" у Лондоні. Гравця "Челсі" помітили в одній ложі з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і президентом УАФ Андрієм Шевченком.

Андрій Шевченко, Михайло Мудрик і Валерій Залужний, Ліга чемпіонів "Арсенал" - "Шахтар"

Андрій Шевченко, Михайло Мудрик і Валерій Залужний на матчі "Арсенал" - "Шахтар", Фото:

Усик та Фʼюрі провели першу битву поглядів та пресконференцію перед реваншем

Ввечері середи, 23 жовтня, відбулась перша пресконференція, присвячена реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі. На кону другого бою стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Подія пройшла в Лондоні. Український боксер прийшов на подію в образі Гітмена.

"Я щасливий бути тут. Яка моя мотивація? У мене немає мотивації, тільки мій режим та концентрація – це моя мотивація. Вистачить", - сказав Олександр Усик.

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Тайсон Фʼюрі на конференції визнав, що справедливо програв у першому поєдинку.

"У травні був фантастичний бій. Олександр виграв поєдинок чесно та справедливо. Я просто хочу знову влаштувати чудовий бій. Трохи більше зосередженості, трохи менше самозаспокоєння, і я маю зробити те, що мені потрібно. Нічого радикально не повинно змінюватися, трохи більше того самого, трохи більше зосередженості, як я кажу, і я переможу", - заявив британець.

Після пресконференції боксери провели першу дуель поглядів.

@espresotv Чекаєте на бій????? #новини #бокс #усик ♬ оригинальный звук - ♾️gL0baLn0♾️


Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.

Олександр Усик

Олександр Усик, Фото: Getty Images

"Шахтар" сенсаційно переміг "Арсенал" у Юнацькій лізі УЄФА

Матч 3-го туру Юнацької ліги УЄФА "Арсенал U19" - "Шахтар U19" закінчився поразкою лондонців з рахунком 0:1. Переможний мʼяч української команди забив Валентин Галонський.

На 98-й хвилині "Шахтар" залишився в меншості. Другу жовту картку отримав 18-річний півзахисник Василь Бундаш.

Цікаво, що до матчу букмекери вважали "Шахтар" явним аутсайдером, на виграш українців давали коефіцієнт 4,80.

Після 3-х матчів "Шахтар U19" займає у турнірній таблиці десяту позицію зі 6 балами.

"Шахтар U19", Юнацька ліга УЄФА

Футболісти "Шахтаря U19", Фото: Getty Images

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