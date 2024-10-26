Битва поглядів Усика з Фʼюрі та перформанс Мудрика в Лізі конференцій: головні новини українського спорту за тиждень

Збірна України опустилася в новому рейтингу ФІФА

Національна команда України з футболу втратила одну позицію в жовтневому рейтингу ФІФА. Команда Сергія Реброва на 25-му місці після двох матчів Ліги націй, в яких вона перемогла Грузію (1:0) та зіграла внічию з Чехією (1:1).

Із суперників збірної України по групі найвище перебуває Чехія, яка йде 25-ю, Албанія посідає 65-й рядок, Грузія - 67-й.

Лідерство в класифікації національних команд зберегла Аргентина. Одразу слідом за нею розташувалися Франція, Іспанія, Англія та Бразилія.

Георгій Судаков (ліворуч), Михайло Мудрик (у центрі), Артем Довбик (праворуч), Фото: Getty Images

Поразки "Шахтаря" та "Динамо" в єврокубках

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" знову не змогли заробити для України бали в таблицю коефіцієнтів УЄФА. У 3-му турі Ліги чемпіонів "гірники" поступились лондонському "Арсеналу" (0:1), а столичний клуб програв італійській "Ромі" в Лізі Європи.

Цікаво, що гол у ворота забив українець Артем Довбик, форвард "Роми" реалізував пенальті. А от український представник "Арсенала" Олександр Зінченко провів матч проти "Шахтаря" на лаві запасних.

Після 3-х турів єврокубків "Шахтар" і "Динамо" йдуть без перемог.

Денис Попов та Артем Довбик (праворуч), Рома - Динамо, Фото: Getty Images

Олімпійський чемпіон Абраменко оголосив про завершення кар'єри

Олімпійський чемпіон з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко підтвердив, що завершив кар'єру. За його словами, з травня він перейшов на тренерську роботу в збірній України з фристайлу.

"Я пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної України. Також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної Федерації лижного спорту України", - сказав Абраменко.

36-річний Олександр Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року з лижної акробатики. У 2022 році в Пекіні український фристайліст здобув у цій дисципліні срібло.

Абраменко є віцечемпіоном світу - 2019. Також в його активі 1 золота, 3 срібні та 6 бронзових нагород на етапах Кубка світу.

Олександр Абраменко, Фото: Getty Images

Мудрик видав перформанс у Лізі конференцій

У четвер, 24 жовтня, лондонський "Челсі" впевнено обіграв грецький "Панатінаїкос" (4:1) у 2-му турі основного раунду Ліги конференцій. Ключову роль у перемозі англійців відіграв Михайло Мудрик.

Український вінгер вийшов у стартовому складі, забив гол і віддав 2 результативні передачі. У результаті потрапив у символічну збірну найкращих гравців 2-го туру ЛК.

Після гри головний тренер "Челсі" Енцо Мареска особливо виділив Михайла Мудрика.

"Я дуже радий. Не за себе, а за нього. Ми, тренерський штаб, витрачаємо дуже-дуже багато часу на те, щоб допомогти гравцям. Не лише Міші, а й усій команді. З самого початку ми працюємо з Мішею та всіма вінгерами, щоб вони забігали у штрафний майданчик на позицію, з якої забив Міша", - висловився Мареска.

За словами італійського тренера, з першого дня його штаб намагається допомогти українцю.

"Можливо, він один з тих хлопців, у яких процес навчання йде повільніше, ніж в інших, але він покращується. Я впевнений, що потихеньку, потихеньку ми змусимо Мішу забивати більше голів і бути важливим для нас", - сказав Енцо Мареска.

Тепер на рахунку Мудрика 3 результативні передачі у цій Лізі конференцій. Українець очолив гонку асистентів ЛК. "Челсі" після 2-х матчів лідирує у турнірній таблиці турніру.

Михайло Мудрик та Енцо Мареска, Фото: Getty Images

А ще цікаво, що двома днями раніше Михайло Мудрик у потужній компанії підтримував "Шахтар" на трибунах "Емірейтс Стедіум" у Лондоні. Гравця "Челсі" помітили в одній ложі з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і президентом УАФ Андрієм Шевченком.

Андрій Шевченко, Михайло Мудрик і Валерій Залужний на матчі "Арсенал" - "Шахтар", Фото:

Усик та Фʼюрі провели першу битву поглядів та пресконференцію перед реваншем

Ввечері середи, 23 жовтня, відбулась перша пресконференція, присвячена реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі. На кону другого бою стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Подія пройшла в Лондоні. Український боксер прийшов на подію в образі Гітмена.

"Я щасливий бути тут. Яка моя мотивація? У мене немає мотивації, тільки мій режим та концентрація – це моя мотивація. Вистачить", - сказав Олександр Усик.



Тайсон Фʼюрі на конференції визнав, що справедливо програв у першому поєдинку.

"У травні був фантастичний бій. Олександр виграв поєдинок чесно та справедливо. Я просто хочу знову влаштувати чудовий бій. Трохи більше зосередженості, трохи менше самозаспокоєння, і я маю зробити те, що мені потрібно. Нічого радикально не повинно змінюватися, трохи більше того самого, трохи більше зосередженості, як я кажу, і я переможу", - заявив британець.

Після пресконференції боксери провели першу дуель поглядів.



Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.

Олександр Усик, Фото: Getty Images

"Шахтар" сенсаційно переміг "Арсенал" у Юнацькій лізі УЄФА

Матч 3-го туру Юнацької ліги УЄФА "Арсенал U19" - "Шахтар U19" закінчився поразкою лондонців з рахунком 0:1. Переможний мʼяч української команди забив Валентин Галонський.

На 98-й хвилині "Шахтар" залишився в меншості. Другу жовту картку отримав 18-річний півзахисник Василь Бундаш.

Цікаво, що до матчу букмекери вважали "Шахтар" явним аутсайдером, на виграш українців давали коефіцієнт 4,80.

Після 3-х матчів "Шахтар U19" займає у турнірній таблиці десяту позицію зі 6 балами.

Футболісти "Шахтаря U19", Фото: Getty Images