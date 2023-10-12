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Авіакомпанія "Ель Аль" вперше виконає рейс у шабат, щоб доставити резервістів до Ізраїлю

12 жовтня, 2023 четвер
19:30
Війна в Ізраїлі авіакомпанія El Al

Ізраїльська авіакомпанія "Ель Аль" вперше з 1982 року виконає рейс у шабат, щоб доставити в країну резервістів

Про це пише The Times of Israel.

Резервістів безкоштовно перевезуть з Нью-Йорка і Бангкока 14 жовтня на двох літаках Boeing 787. Витрати на переліт візьмуть на себе сама авіакомпанія і великі фінансові установи США. Які установи, компанія не уточнила.

Як пише видання, в "Ель Аль" також підкреслили, що отримали галахічне схвалення на здійснення польотів у шабат, оскільки рятувальні перельоти відповідають принципу в іудейському праві, згідно з яким збереження життя перевершує майже всі інші релігійні вимоги.

З початку бойових дій багато міжнародних авіакомпаній припинили виконання рейсів до Ізраїлю. У зв'язку з цим ізраїльські резервісти, які перебувають за кордоном, почали створювати групи у соцмережах для організації повернення в країну чартерними рейсами.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наголошує на необхідності гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів, аби зустрітися з ізраїльськими та палестинськими лідерами.

12 жовтня сирійські ЗМІ заявили, що Ізраїль вдарив по аеропортах у Алеппо та Дамаску.

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