Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Іван Ступак.

"Російська влада себе захищає - вони ж поставили на будівлі ЗРК "Панцир", три системи. На решту їх начхати - це 100%. Без прив'язки до того, хто запускає безпілотники на територію РФ. Я теж бачив цей БПЛА у Підмосков'ї, 20 кг вибухівки - серйозно. Поки я це сприймаю, як виключно тестовий режим. У цьому режимі запускають - щось долетить, супер. Не долетіло - наступний буде більш досконалий. Можливо, тестують на яку безперервну відстань безпілотник може пролетіти і його не помітить російська ППО і скільки треба палива - щоб позначити на мапі, до якої точки долетить. Далі можна планувати подальшу "бавовну" на території РФ", - вважає він.