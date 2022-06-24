Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

"На території Республіки Білорусь відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах", - йдеться в повідомленні.

Повне зведення Генштабу станом на 24 червня читайте тут.

22 червня Міноборони Білорусі повідомило, що розпочалися мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.

Того ж дня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.

Станом на 23 червня у Гомельській області білоруські військові проводили мобілізаційні навчання. Сили спецоперацій країни також проводили навчання з російськими інструкторами, де приділяли увагу веденню диверсійно-розвідувальній діяльності.

Того ж дня білоруська журналістка Наталія Радіна сказала, що загроза наступу на Україну з півночі лишається, адже в Білорусі досі присутні російські війська, а в Гомельській та Брестській областях проходить мобілізація.

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