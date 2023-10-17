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Головна Війна в Ізраїлі Блінкен заявив про домовленість із Ізраїлем розробити план гуманітарної допомоги Газі та назвав можливу проблему

Блінкен заявив про домовленість із Ізраїлем розробити план гуманітарної допомоги Газі та назвав можливу проблему

17 жовтня, 2023 вiвторок
08:27
Війна в Ізраїлі Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати домовились з Ізраїлем розробити план для доставки гуманітарної допомоги цивільним у секторі Гази

Про це інформує Reuters

"Сьогодні, на наше прохання, Сполучені Штати та Ізраїль домовилися розробити план, який дозволить гуманітарній допомозі від країн-донорів та багатосторонніх організацій досягти цивільного населення в Газі", - заявив Блінкен. 

Таку заяву держсекретар зробив після 9 годин переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Він вказав, що США поділяють стурбованість Ізраїлю тим, що ХАМАС може захопити, знищити або перешкодити надходженню допомоги до людей у секторі Гази.

"Якщо ХАМАС якимось чином заблокує доступ гуманітарної допомоги до цивільного населення, в тому числі шляхом захоплення самої допомоги, ми будемо першими, хто це засудить. І ми будемо працювати над тим, щоб це не повторилося", - наголосив Блінкен.

Держсекретар США не уточнив, що саме передбачатиме план допомоги. 

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні. 

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.

17 жовтня місцеві ЗМІ повідомили, що конвої з гуманітарною допомогою рухаються з Єгипту до кордону з Газою.

Ентоні Блінкен інформував, що президент США Джо Байден відвідає Ізраїль та Йорданію у середу, 18 жовтня. В той час Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

Світ
Ізраїль
Палестина
США
Ентоні Блінкен
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