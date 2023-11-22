Британська розвідка оцінила настрої російських командирів на лівобережній Херсонщині

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

За даними розвідки, бої навколо Кринок характеризуються заплутаними зіткненнями пішої піхоти та перестрілкою артилерії в складній лісистій місцевості.

"Особливо ефективно Україна застосувала малі ударні безпілотні літальні апарати, тоді як ВПС Росії здійснюють значну кількість бойових вильотів на підтримку військ на передовій, здебільшого випускаючи боєприпаси з-за меж діяльності української ППО", - йдеться у повідомленні.

Натомість у розвідці зазначають, що російські лідери розцінюють операцію ЗСУ як вкрай неприємну. Росія відійшла із правого берега Дніпра рік тому, майже напевно прагнучи утримати українські війська на захід від річки, зберегти спокій у цьому секторі та визволити російські сили в інших місцях.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції та підготуватися до наступу на лівий берег у Херсонській області.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на його лівий берег на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що були раніше.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

10 листопада Інститут вивчення війни зазначав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки - Нова Каховка в Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку

20 листопада Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що українські морські піхотинці знищили кілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що міноборони РФ та російські чиновники намагаються вгамувати істерику навколо українських операцій на лівому березі Дніпра Херсонської області.