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Британська розвідка пояснила, навіщо РФ повернула вагнерівців під Бахмут

29 вересня, 2023 п'ятниця
09:24
Війна з Росією ЧВК Вагнер

За останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані із ПВК Вагнера, почали передислокуватися окремо та невеликими групами на війну в Україну

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці нагадують, що ПВК Вагнера вийшла з бойових дій в Україні до початку червня 2023 року, до невдалого заколоту 24 червня 2023 року та подальшої загибелі власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та інших ватажків в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

Зазначається, що точний статус передислокованого персоналу незрозумілий, але ймовірно, окремі особи перевели до частини офіційних військ РФ.

"Кілька звітів вказують на концентрацію ветеранів ПВК Вагнера навколо Бахмута: їх досвід ймовірно буде особливо в запиті в цьому секторі. Багато з них будуть знайомі з поточними тактиками фронту та місцевими тактиками українських військ, оскільки вони боролися на тій же території минулої зими", - написали у звіті.

Що відомо про долю вагнерівців

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мали до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа був занепокоєний безпековою ситуацією.

Пізніше, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, було відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

За даними Інституту вивчення війни, це президент РФ Володимир Путін віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

Наприкінці серпня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає вагнерівцям паспорти зі зміненими прізвищами, що може бути пов'язано з підготовкою диверсійної діяльності, в тому числі терактів. 

Супутниковий знімок показав, що у селі Цель поблизу Осипович триває розформування табору ПВК Вагнера. З 23 серпня до 14 вересня прибрали приблизно 60 великих військових наметів. Станом на 18 вересня на території Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців.  

Згодом у Центрі нацспротиву повідомили, що ворог створює в Африці ПВК для найманців, зокрема і вагнерівців. Водночас структура формується на базі бригади, яку вивозять з України, де вона брала участь у бойових діях.

24 вересня в ISW повідомили, що розрізнені контингенти ПВК Вагнера, ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах окупаційної армії РФ в Україні. Натомість найманці не зможуть допомогти росіянам відчутно переламати ситуацію на фронті на їхню користь.

Найманці ПВК Вагнера прибули з Білорусі на територію Східного угруповання військ. Частина з них зараз переукладає контракти з міноборони РФ, щоб повернутися на фронт в Україну, проте це не становить великої загрози для контрнаступу ЗСУ.

Україна
Росія
російська армія
Вагнергейт
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