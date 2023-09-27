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У ЗСУ підтвердили повернення вагнерівців на фронт і назвали їхню кількість в Україні

27 вересня, 2023 середа
13:27
Війна з Росією ПВК Вагнера

Найманці ПВК Вагнера прибули з Білорусі на територію Східного угруповання військ. Частина з них зараз переукладає контракти з міноборони РФ, щоб повернутися на фронт в Україну, проте це не становить великої загрози для контрнаступу ЗСУ

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в коментарі РБК-Україна.

"Ми підтверджуємо, що вагнерівці присутні на території Східного угруповання військ. Це військовослужбовці ПВК Вагнера, які були на території Білорусі", - сказав він. 

Зокрема, йдеться про близько 500 осіб, яких планується залучити у війну зі сторони РФ. За словами Євлаша, зараз в Білорусі розформовують табори вагнерівці, які налічували близько 8 тисяч бійців.

"Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди, на Схід України для взяття участі в бойових діях - і як інструктори, і як військовослужбовці", - розповів виданню начальник пресслужби Східного угруповання військ.

Водночас він зауважив, що суттєвої загрози, такої, як раніше, вони нести не будуть, оскільки їхній ватажок Євген Пригожин ліквідований.

"Ці люди справді є одними з найбільш підготовлених в російській армії, однак суттєвою загрозою, "геймченджером" вони не стануть", - підсумував Євлаш.

Що відомо про долю вагнерівців

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мали до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа був занепокоєний безпековою ситуацією.

Пізніше, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, було відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

За даними Інституту вивчення війни, це президент РФ Володимир Путін віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

Наприкінці серпня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає вагнерівцям паспорти зі зміненими прізвищами, що може бути пов'язано з підготовкою диверсійної діяльності, в тому числі терактів. 

Супутниковий знімок показав, що у селі Цель поблизу Осипович триває розформування табору ПВК Вагнера. З 23 серпня до 14 вересня прибрали приблизно 60 великих військових наметів. Станом на 18 вересня на території Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців.  

Згодом у Центрі нацспротиву повідомили, що ворог створює в Африці ПВК для найманців, зокрема і вагнерівців. Водночас структура формується на базі бригади, яку вивозять з України, де вона брала участь у бойових діях.

24 вересня в ISW повідомили, що розрізнені контингенти ПВК Вагнера, ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах окупаційної армії РФ в Україні. Натомість найманці не зможуть допомогти росіянам відчутно переламати ситуацію на фронті на їхню користь.

Україна
Росія
Вагнергейт
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