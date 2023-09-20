Будь-коли й без жодних передумов: прем'єр Японії Кішіда заявив про готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином

Про це Кішіда сказав під час виступу на Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

"З точки зору відкриття нової епохи разом, хочу висловити свою готовність особисто зустрітися із президентом Кім Чен Ином будь-коли й без жодних передумов", - заявив прем'єр Японії.

Кішіда висловив бажання провести перемовини на високому рівні, щоб якомога швидше організувати саміт.

Він наголосив, що політика країни стосовно Північної Кореї залишається незмінною: Японія прагне нормалізації відносин між країнами. Для цього необхідно розв'язати низку проблем, серед яких: викрадення, ядерні та ракетні питання, а також "вирішення нашого сумного минулого".

Що відомо про наростання напруги з боку КНДР

5 серпня постійне представництво Північної Кореї в ООН висловило свою критику стосовно наявності ядерної зброї у США, при цьому наголосило, що власна наявність ядерної зброї вважається "суверенним правом".

6 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни. А згодом він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни.

14 серпня повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні заводи країни, які виготовляють ракети, і наказав збільшити промислові потужності для виробництва ракетного озброєння, щоб зберегти "військову міць" і бути готовими до війни.

Пізніше, 18 серпня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

19 серпня лідери Японії, США і Південної Кореї домовилися про зобов'язання швидко консультуватися один з одним для координації своїх відповідей на "провокації" і "загрози" на тлі агресивніших дій Китаю й ескалації войовничості Північної Кореї.

21 серпня південнокорейські та американські війська розпочали 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian для зміцнення своєї здатності впоратися з ядерною та ракетною загрозою від Північної Кореї. Після чого хакери КНДР намагалися розвідати інформацію про військові навчання США і Південної Кореї.

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікувалося, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним. Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.