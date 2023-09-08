Чалий: Через пару років Великої двадцятки не буде у тому вигляді, у якому вона є зараз

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Валерій Чалий прокоментував повідомлення про те, що Сі Цзіньпін не буде брати участь у саміті G20.

"Тому, що вони формують свою групу – БРІКС + 6. Там такі чудові країни, як Ефіопія, Іран, Аргентина також. Китай показав, що він іде. Його вибір двополярний, де на одному полісі Китай. Я вважаю, що цей двополярний світ зараз більше вимальовується, ніж багатополярний. А G20 свою роль вже навряд чи буде відігравати, яку закладали у неї свого часу. На мою думку, що через пару років Двадцятки не буде у тому вигляді, в якому вона є зараз", - сказав дипломат.

Чалий зазначив, що Велика двадцятка ще приєднає Африканський союз, а наступного року буде ще один саміт, далі через декілька самітів вже буде дуже проблематично пояснити, що за утворення G20.

Саміт G20 в Індії: що відомо про учасників

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

Європейський Союз планує скористатися відсутністю президентів Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна на саміті G20 в Індії, щоб схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у Групі двадцяти.





































