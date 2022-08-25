Чехія, як альтернативу заборони видачі віз, пропонує ЄС позбавити Росію спрощеного режиму

Про це пише Bloomberg.

Так, чеський уряд пропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією та Білоруссю. Пропозицію озвучать на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів у Празі наступного тижня.

Якщо її погодять, то росіянам, які прямують до Європейського Союзу, доведеться платити більше та долати додаткову бюрократію для отримання короткострокової візи. Загалом росіяни та білоруси зможуть подавати заявки на отримання візи для короткострокового в’їзду, але рішення збільшить час обробки запитів, вимагатиме більше документації та підвищить витрати з 35 до 80 євро.

Bloomberg пише, що офіційні особи очікують жорстких дебатів у Празі щодо масштабів обмежень, оскільки Німеччина, Австрія та південні країни ЄС, які покладаються на туризм, ймовірно, чинитимуть опір. Один чиновник сказав, що повне зупинення дії угоди про спрощення формальностей було першим необхідним кроком, але Естонія хотіла б, щоб на рівні ЄС було зроблено більше.

5 серпня посольство Латвії тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. 11 серпня, Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.

9 серпня Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам РФ. 10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.

11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ

Водночас Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

Також візові обмеження проти громадян РФ ввели ще ряд країн. Бельгія видає лише студентську візу, візу для дослідників та одноразову робочу. Мальта відкрита лише для росіян-членів сімей громадян ЄС. Нідерланди припинили видавати короткострокові візи росіянам ще у квітні. Словаччина видає візи лише за крайньої необхідності, а також для деяких видів робіт.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb