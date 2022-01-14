Суд обиратиме запобіжний захід Порошенку об 11:00 у понеділок, розглядатимуть арешт, - ДБР
Печерський райсуд Києва призначив обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку в кримінальній справі про держзраду на 11:00 понеділка 17 січня
Про це повідомляє у Telegram пресслужба ДБР.
"Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР", - йдеться у повідомленні.
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У Бюро зазначили, що суд розглядатиме арешт Порошенка.
"17 січня 2022 року об 11:00 буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка Петра Олексійовича", - повідомили в ДБР.
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