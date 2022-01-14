Суд обиратиме запобіжний захід Порошенку об 11:00 у понеділок, розглядатимуть арешт, - ДБР

Про це повідомляє у Telegram пресслужба ДБР.



"Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР", - йдеться у повідомленні.



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У Бюро зазначили, що суд розглядатиме арешт Порошенка.



"17 січня 2022 року об 11:00 буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка Петра Олексійовича", - повідомили в ДБР.

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