Для безпеки Запорізької АЕС потрібно ввести миротворчу місію ООН або НАТО, – євродепутат

Про це LIGA.net сказав депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

"Є тільки один спосіб, як можна встановити безпеку на електростанції. Якщо ЗАЕС будуть захищати міжнародні війська. Неважливо – миротворча місія ООН, НАТО. Але тільки в такому випадку можна реалістично забезпечити безпеку", – висловився він.

Євродепутат підкреслив, що це лише його власна ідея, але в будь-якому випадку говорити про загрози для ЗАЕС і способи їм протидіяти потрібно на всіх можливих майданчиках.

"Ми можемо робити різкі заяви проти політики Путіна, проти можливих провокацій і так далі. Але нічого з цього не змінить ситуацію. Так, ідея з міжнародним контингентом – теоретична, але це те, про що ми повинні голосно говорити. І зараз я користуюся нагодою, щоби підняти саме цю тему", – резюмував Кубілюс.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

В Енергоатомі повідомили, що станом на 27 червня ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції контрольована, рівень води у ставку-охолоджувачі стабільний.

Також депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в ефірі Еспресо розповів, що влада Запорізької області проводить координаційні заходи та розробляє моделі потенційної евакуації людей через загрозу теракту росіян на Запорізькій АЕС.

29 червня в чотирьох областях України проходять масштабні навчання для підготовки до можливого теракту на ЗАЕС.