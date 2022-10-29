Для справжньої підтримки України на військовому рівні Німеччині потрібно прийняти рішення щодо передачі "леопардів" для ЗСУ, - депутатка Європарламенту фон Крамон
Наразі досі неясно, коли Німеччина зможе експортувати свої танки Leopard в Україну
Про це депутатка Європарламенту Віола фон Крамон розповіла в ефірі телеканалу Еспресо.
"Я думаю, що для справжньої підтримки України на військовому рівні нам потрібно прийняти це рішення щодо танків "Леопард" якнайшвидше, оскільки вони разом з іншими системами можуть кардинально змінити ситуацію. Я хотіла б, щоб канцлер, його консультанти та його радник мали іншу позицію з цього питання", - сказала вона.
Депутатка Європарламенту зауважила, що Україна зможе використовувати "леопарди" у війні проти Росії, оскільки технологічно розвинена на хорошому рівні.
"Ми щосили педалюємо, бо розуміємо, що для України це була б потужна допомога, адже ваша країна достатньо технологічно розвинена, щоб мати справу з цією зброєю, але зараз досі неясно, коли ця зброя може бути експортована в Україну", - додала вона.
- За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, уряд Німеччини висловив замість аргументів лише абстрактні страхи і відмовки, чому вони не можуть надати Україні бойову техніку.
- Урядова коаліція Німеччини ухвалила не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.
- Посол України в Німеччині Олексій Макеєв переконаний, що Німеччина зважиться на постачання Україні броньованої техніки й танків Leopard.
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