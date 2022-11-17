До кінця 2022 року є перспективи позитивних змін на лініях фронту Луганщини та Херсонщини, - військовий експерт Коваленко
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", вважає, що біля Сватового та Кремінної може утворитися оперативне оточення ворога, а на Херсонщині є перспектива контролю та впливу у глибину лівобережжя приблизно на 10-20 км
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо зміни лінії фронту, то до кінця 2022 року я бачу їх на Луганщині. Ось тут є досить серйозна перспектива розвитку позитивних подій у районі населених пунктів Сватове, а також у напрямку Кремінної. На сьогодні там угруповання російських окупантів перебуває, м'яко кажучи, у некомфортних умовах. Біля Сватового може утворитися оперативне оточення груп військ ворога, а коли це оточення стане явним, то у росіян буде один варіант, який був у Лимані, тобто тікати по одній трасі до Старобільська", - прокоментував військовий експерт.
Олександр Коваленко зазначив, якщо противник дійсно так зробить, то фактично це буде свідчити про руйнування не тільки оборони ворога, а і фронту до Старобільська. І це є досить серйозна територія та зміна лінії фронту саме на Луганщині.
"Також я не виключаю деяких позитивних змін і на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області, тому що ЗСУ зараз мають можливість з правого берега забезпечувати вогневий контроль та вплив у глибину лівобережжя приблизно на 10-20 км. Коли є вогневий вплив ствольної та реактивної артилерії, а саме вплив у форматі буфера безпеки, то тоді у цій операційній зоні можуть відбуватися якісь локальні або нелокальні контрнаступальні дії, розширення плацдарму. Відповідно, я не відкидаю і такого сценарію до кінця 2022 року", - пояснив Коваленко.
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