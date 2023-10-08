Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Дрони у Москві, Курській області та у тимчасово окупованому Севастополі, а також інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
Огляд

Дрони у Москві, Курській області та у тимчасово окупованому Севастополі, а також інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня

Андріана Стахів
8 жовтня, 2023 неділя
21:00
Війна з Росією безпілотник, дрон

Упродовж всього тижня на Росії та тимчасово окупованих територіях було неспокійно: дрони долітали до Москви, паралізуючи аеропорти, у частині Курської області не було світла, а в Севастополі лунала повітряна тривога

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Атака дронів по Москві, а також Бєлгородській, Брянській та Курській областям

Упродовж тижня від атак безпілотників страждали Бєлгородська, Брянська та Курська область. Долітали дрони і до Москви, де ставали причиною скасованих рейсів і зачинених аеропортів. Також від ударів припиняли роботу електропідстанції, через що населені пункти, зокрема у Курській області, залишалися без світла. Окрім того, дрони уразили комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля Бєлгорода.

  • У понеділок, 2 жовтня, найперше відгукнулися результати недільних ударів у Смоленську. Тут ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59. Завдяки цій атаці вдалося порушити процес виробництва ракет. Згідно з підтвердженими даними розвідки, в ціль влучили три з чотирьох дронів. Вони завдали значних пошкоджень виробничим потужностям цього військового підприємства.

  • У ніч з 3 на 4 жовтня дрони СБУ уразили комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. Жителі Бєлгородщини виклали у мережу ролики, на яких чутно близько 20 вибухів з місць розташування ППО "Тріумф". У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло. Ціна такого комплексу становить $1,2 млрд.

  • Згодом у середу, 4 жовтня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку дронів по Бєлгородській, Брянській та Курській областям. Зазначається, що засобами ППО над територією Бєлгородської, Брянської та Курської областей нібито було перехоплено та знищено 31 безпілотний літальний апарат літакового типу.

  • В ніч проти 5 жовтня безпілотники начебто знову атакували об'єкти інфраструктури у Курській області. За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, під атакою нібито опинилися Суджанський, Коренівський та Глушківський райони. Він також зазначив, що є відключення електропостачання.

  • Наступного дня губернатор Бєлгородщини Олександр Гладков повідомив, що ввечері 5 жовтня над областю збито шість безпілотників.

  • А вже уранці суботи, 7 жовтня, Росія звинуватила Україну в атаці ракетами "Точка-У" та "градами" по території Бєлгородської області, внаслідок чого нібито загинула одна людина і пошкоджені будівлі. Також начебто внаслідок обстрілу пошкоджено 14 приватних будинків, один соціальний об'єкт, зруйновано господарську споруду та складське приміщення, а також пошкоджено вантажівку. 

  • Не спалося й Москві. У ніч на 7 жовтня сили ППО РФ нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву, у двох аеропортах столиці скасовано та перенесено рейси. Як повідомлялося, у російській столиці оголосили план "Килим" – аеропорти Внуково і Шереметьєво тимчасово не працювали. Перенесено щонайменше дев'ять рейсів, ще два скасовано. 

Вибухи у тимчасово окупованих Криму та Новій Каховці

Неспокійно було окупантам й у Криму. Тут лунали вибухи та повітряна тривога, росіяни перекривали рух Кримським мостом та говорили про атаку морських дронів на Севастополь.

  • Упродовж вечора 6 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму двічі лунала повітряна тривога. Також повідомлялося про вибухи, а окупанти перекрили рух Кримським мостом. Уперше повітряну тривогу окупаційна влада оголосила близько сьомої вечора і тривала вона пів години. У телеграм-каналі так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв написав, мовляв, у районі Севастопольської бухти видно дим – "це військові використовують табельні засоби маскування". Згодом місцеві чули вибухи. Після другої повітряної тривоги так званий губернатор писав про "роботу ППО". 

  • Також окупаційний "губернатор Севастополя" повідомляв, що в Чорному морі відбувається атака двох морських дронів.

  • А вже ввечері 7 жовтня міністерство оборони Росії звинуватило Україну у нібито атаці ракетою на тимчасово окупований Крим

  • Між тим уранці суботи, 7 жовтня, у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині підірвали автівку "секретаря місцевого відділення" російської панівної партії "Єдина Росія" Володимира Малова. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Тим часом українські сили мають успіхи та просування вперед на Таврійському напрямку: зокрема вдалося знищити 8 російських складів. Окрім того, відомо про знищення 20 одиниць військової техніки РФ. Мова йде про танк, 2 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів.

Думки експертів

Закордонні представники високо оцінюють та відзначають військові досягнення України. 

Зокрема, у міністерстві оборони Великої Британії вважають, що українським силам вдалося завдати функціональної поразки російському флоту у Чорному морі. Молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі зазначив:

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту".

Йому йшлося про те, що після успішного ураження штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська.

Також, на думку експертів із британської розвідки, атака на аеропорт в Сочі свідчить про те, що війна безпосередньо впливає на населення РФ.

"Удари поблизу міста є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на населення Росії далеко від українського кордону", - зазначили у розвідці.

Статті
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
безпілотник
Військові новини
кримінал Львів
Читайте також:
Мирослав Чех
7 жовтня, 2023 субота
Польська партія "Право і справедливість" розігнала проти України безпрецедентну кампанію, - політик Чех
Автор Віталій Портников
7 жовтня, 2023 субота
Події в Ізраїлі можуть змінити обличчя Близького Сходу й світу та вплинути на ту війну, яку РФ розраховує вести на українській землі. Колонка Віталія Портникова 
Джо Байден
7 жовтня, 2023 субота
У Конгресі вимагають у Байдена пояснень щодо стратегії перемоги України та таємних переговорів з РФ
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
8 жовтня
21:19
Огляд
ХАМАС напав на Ізраїль
Напад ХАМАС на Ізраїль. Що саме відбувається в країні, можливий російський слід та чому це погано для України
20:39
Ексклюзив
Китай
"Реакція Китаю стримана і прогнозована": аналітик Шевченко про реакцію КНР на події в Ізраїлі
20:35
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль "відволікає увагу світу" від України
20:06
Захисники України відбивають російськи штурми: на Харківщині - 3 за добу, на Луганщині - 4, поблизу Мар'їнки - 13, а також біля Бахмута
19:55
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
"Можливо з'являться активні спецслужбістські заходи по дискредитації України": політолог Саакян про ймовірність наявності української зброї в Ізраїлі
19:52
Огляд
Коли німці робитимуть танки в Україні та чому компанія Rheinmetall є важливою для розвитку українського ВПК
19:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Понад 200 загиблих, десятки узятих в заручники: що робив ХАМАС з музичним фестивалем Nature Party
19:35
Ексклюзив
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль міг зазнати й потужної кібератаки. Перевіряється причетність Ірану або іншої сторони, - політолог Пелліверт
19:03
Радіо Свобода Киргизстан
"Медсестрою чи кухаркою". Мігранток з Киргизстану в Росії вербують на війну проти України
18:59
Ексклюзив
ЗСУ наступ
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав подію, після якої поразка Росії стане неминучою
18:50
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС відмовився від перемовин за посередництва Єгипту щодо ізраїльських заручників, - ЗМІ
18:34
Оновлено
Херсонщина ,війна з росією
Росіяни вдарили по околиці Херсона: 11-річна дівчинка у комі
18:32
олігарх долар
Війна в Ізраїлі може спричинити підвищення попиту на золото та долар, - Reuters
18:06
Ентоні Блінкен
США "працюють понаднормово", щоб перевірити повідомлення про американців серед загиблих в Ізраїлі, - Блінкен
18:00
Ізраїльтяни спустошують полиці продуктових крамниць, - ЗМІ
17:42
Трамп-молодший заявив, що "за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки"
17:32
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Політична криза США змусить ЄС більше допомагати Україні, - дипломат Брайза
17:31
Ексклюзив
Трамп і Байден
Експерт пояснив, як Трамп використовує питання підтримки України проти адміністрації Байдена
17:30
Маріуполь
Після псевдовиборів на ТОТ росіяни не виплачують зарплати та вдвічі зменшили пенсії, - мер Мелітополя
17:29
серце
Щоденне ходіння сходами допомагає серцю: скільки треба проходити
17:08
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
На 9 й 10 жовтня по всьому Ізраїлю скасували заняття для школярів та студентів
16:42
Віталій Портников
Питання близькосхідної війни буде головним пріоритетом американської політики і загрожує економічній стабільності у світі. Колонка Віталія Портникова
16:32
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль вперше з 1973 року оголосив стан війни
16:05
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: скільки коштують долар і євро
15:57
Українська кіберспортивна команда The Witchers перемогла на турнірі з гри CS2
15:45
Прапор США
Колишній командувач НАТО назвав усунення Маккарті "чудовим днем для Путіна"
15:25
шпигун
У Швейцарії знаходиться одна п'ята частина всіх російських шпигунів у Європі
15:06
Ердоган
Ердоган закликав Ізраїль та Палестину бути стриманими у своїх подальших діях
15:05
РФ вдається до тактики "білого шуму", щоб приховати причетність до обстрілу Грози на Харківщині та геноцид проти цивільних
14:52
Італія
Італія й надалі підтримуватиме Україну, але допомога не може бути необмеженою, - міноборони Італії
14:45
Оновлено
ізраїль україна
В Ізраїлі загинули двоє українок
14:34
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
"Було відчуття, ніби розмовляю сам із собою": Залужний про переговори з Міллі після вторгнення РФ
13:57
Оновлено
поліція, Каїр, Єгипет
В Єгипті поліцейський відкрив вогонь по туристах з Ізраїля: МЗС країни підтвердило загибель двох своїх громадян
13:50
білоруські військові лукашенко
Білорусь продовжила військові навчання з Росією щонайменше до 15 жовтня
13:17
Оновлено
Ізраїль
Українські дипломати в Ізраїлі розшукали українця, який зник на півдні країни
13:13
Оновлено
Наслідки нічної атаки 8 жовтня на Херсонщині
Росіяни вночі та зранку атакували житлові квартали Херсонщини: постраждали 15 людей, серед них - немовля
13:00
лавина
У Тибеті на горі Шишабангма зійшли снігові лавини: двоє альпіністів загинули, ще двоє - зникли безвісті
12:51
Умєров відвідав позиції бригад на східному напрямку: перевірив обстановку на фронті та вручив нагороди
12:41
Ексклюзив
єврейська громада україни
З метою відволікти увагу світу від російсько-української війни: експерт про напад ХАМАС на Ізраїль
12:25
Ізраель Палестина
Amnesty International наголошують на вбивавствах мирних жителів в Ізраїлі. ХАМАС заперечує
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV