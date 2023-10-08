Дрони у Москві, Курській області та у тимчасово окупованому Севастополі, а також інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Атака дронів по Москві, а також Бєлгородській, Брянській та Курській областям

Упродовж тижня від атак безпілотників страждали Бєлгородська, Брянська та Курська область. Долітали дрони і до Москви, де ставали причиною скасованих рейсів і зачинених аеропортів. Також від ударів припиняли роботу електропідстанції, через що населені пункти, зокрема у Курській області, залишалися без світла. Окрім того, дрони уразили комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля Бєлгорода.

У понеділок, 2 жовтня, найперше відгукнулися результати недільних ударів у Смоленську. Тут ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59. Завдяки цій атаці вдалося порушити процес виробництва ракет. Згідно з підтвердженими даними розвідки, в ціль влучили три з чотирьох дронів. Вони завдали значних пошкоджень виробничим потужностям цього військового підприємства.

У ніч з 3 на 4 жовтня дрони СБУ уразили комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. Жителі Бєлгородщини виклали у мережу ролики, на яких чутно близько 20 вибухів з місць розташування ППО "Тріумф". У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло. Ціна такого комплексу становить $1,2 млрд.

Згодом у середу, 4 жовтня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку дронів по Бєлгородській, Брянській та Курській областям. Зазначається, що засобами ППО над територією Бєлгородської, Брянської та Курської областей нібито було перехоплено та знищено 31 безпілотний літальний апарат літакового типу.

В ніч проти 5 жовтня безпілотники начебто знову атакували об'єкти інфраструктури у Курській області. За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, під атакою нібито опинилися Суджанський, Коренівський та Глушківський райони. Він також зазначив, що є відключення електропостачання.

Наступного дня губернатор Бєлгородщини Олександр Гладков повідомив, що ввечері 5 жовтня над областю збито шість безпілотників.

А вже уранці суботи, 7 жовтня, Росія звинуватила Україну в атаці ракетами "Точка-У" та "градами" по території Бєлгородської області, внаслідок чого нібито загинула одна людина і пошкоджені будівлі. Також начебто внаслідок обстрілу пошкоджено 14 приватних будинків, один соціальний об'єкт, зруйновано господарську споруду та складське приміщення, а також пошкоджено вантажівку.

Не спалося й Москві. У ніч на 7 жовтня сили ППО РФ нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву, у двох аеропортах столиці скасовано та перенесено рейси. Як повідомлялося, у російській столиці оголосили план "Килим" – аеропорти Внуково і Шереметьєво тимчасово не працювали. Перенесено щонайменше дев'ять рейсів, ще два скасовано.

Вибухи у тимчасово окупованих Криму та Новій Каховці

Неспокійно було окупантам й у Криму. Тут лунали вибухи та повітряна тривога, росіяни перекривали рух Кримським мостом та говорили про атаку морських дронів на Севастополь.

Упродовж вечора 6 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму двічі лунала повітряна тривога. Також повідомлялося про вибухи, а окупанти перекрили рух Кримським мостом. Уперше повітряну тривогу окупаційна влада оголосила близько сьомої вечора і тривала вона пів години. У телеграм-каналі так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв написав, мовляв, у районі Севастопольської бухти видно дим – "це військові використовують табельні засоби маскування". Згодом місцеві чули вибухи. Після другої повітряної тривоги так званий губернатор писав про "роботу ППО".

Також окупаційний "губернатор Севастополя" повідомляв, що в Чорному морі відбувається атака двох морських дронів.

А вже ввечері 7 жовтня міністерство оборони Росії звинуватило Україну у нібито атаці ракетою на тимчасово окупований Крим

Між тим уранці суботи, 7 жовтня, у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині підірвали автівку "секретаря місцевого відділення" російської панівної партії "Єдина Росія" Володимира Малова. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Тим часом українські сили мають успіхи та просування вперед на Таврійському напрямку: зокрема вдалося знищити 8 російських складів. Окрім того, відомо про знищення 20 одиниць військової техніки РФ. Мова йде про танк, 2 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів.

Думки експертів

Закордонні представники високо оцінюють та відзначають військові досягнення України.

Зокрема, у міністерстві оборони Великої Британії вважають, що українським силам вдалося завдати функціональної поразки російському флоту у Чорному морі. Молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі зазначив:

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту".

Йому йшлося про те, що після успішного ураження штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська.

Також, на думку експертів із британської розвідки, атака на аеропорт в Сочі свідчить про те, що війна безпосередньо впливає на населення РФ.