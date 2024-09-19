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ЄС уже спрямував €400 млн із заморожених активів РФ на закупівлю українського озброєння, підтримка триватиме, - посол ЄС

Катерина Ганжа
19 вересня, 2024 четвер
13:15
Економіка Катаріна Матернова

Євросоюз уже спрямував €400 млн із доходів від заморожених російських активів для допомоги українській оборонній промисловості, і цю підтримку буде продовжено

Зміст

Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає Інтерфакс-Україна.

"Великою новизною є те, що €400 мільйонів було спрямовано безпосередньо українській оборонній промисловості. І це для того, щоб підтримати український ОПК, який виробляє швидше і дешевше. І таким чином це зручніше для логістики. І це підтримує українську економіку", - зазначила Матернова.

Вона нагадала, що лідером у цьому процесі була Данія. Саме через неї зазначені кошти спрямували в українську оборонну промисловість.

"Данія була першою. Тому ми звернулися до них, щоб вони допомогли нам зі спрямуванням коштів, отриманих від заморожених активів. Ми надали €400 мільйонів на закупівлю озброєнь українського виробництва. І це ще не все", - наголосила посолка.

Катаріна Матернова додала, що поки що не може сказати, на скільки збільшиться виділення коштів для українського ОПК, оскільки рішення ще не фіналізували. Водночас вона запевнила, що "це буде більше, ніж наразі".

"Із 18 САУ "Богдана", які вони придбали, дві третини були профінансовані ЄС за кошти, отримані від доходів від заморожених російських активів", - розповіла Матернова.

Вона також висловила сподівання, що інші країни візьмуть приклад і "використають неймовірні інновації, що відбуваються в Україні в оборонній сфері, як платформу для фінансування".

Що відомо про заморожені російські активи

  • 30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
  • Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
  • 23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.
  • Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.
  • Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.
  • 12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.
  • 8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.
  • У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.
  • У G7 обговорили можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ.

  • 24 червня Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Рада ЄС погодила рішення надати Україні на озброєння 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів.

Теги:
Світ
Росія
ЄС
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