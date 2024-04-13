Потрібен Енергорамштайн, окремий чиновник і більше сонячних та вітрових електростанцій: ексміністр енергетики Плачков пояснив, як Україні й далі бути зі світлом

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Потрібна посада на рівні віцепрем'єр-міністра з повноваженнями, який може дати команду "зібрати селекторну нараду", дати команду "розробити графіки", дати ліміти на споживання по містах, регіонах. Це дуже велика організаційна робота, але для цього потрібна якась структура та повноваження", - Плачков додав, що саме тому міністр енергетики не може віддавати накази керівникам населених пунктів, адже вони йому не підпорядковуються.

У теперішній ситуації, за його словами, необхідно забезпечити соціальну інфраструктуру дизель-генераторами, зокрема лікарні, дитячі садки, школи, для безперебійного електропостачання. Водночас треба накопичити цей ресурс. Ексміністр вважає, що це можна зробити користуючись трьома напрямками. Найперше - це сонячні батареї, які сприятимуть забезпеченню і приватним господарствам, і промисловим підприємствам. Для цього варто було б давати навіть кредити.

"По-друге, вітрові генерації, от ДТЕК цим займається і будує під час війни, навіть за 100 км від фронту. По-третє, є дизель-генераторні електростанції, парогазові - невеликі, мобільні. Але повертаюся, нам потрібні кошти. Ми отримуємо допомогу від європейських країн, але цього недостатньо. По-перше, треба зробити енергетичний Rammstein та максимально використати те обладнання, яке сьогодні є на закритих електростанціях у Польщі, Румунія, Німеччині у країнах Балтії", - підсумував він.

Що передувало

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

У ніч на 11 квітня росіяни знову здійснили масовану повітряну атаку території України. Усього було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників.

Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ТЕС не була б знищена росіянами, якби в держави були сучасні системи ППО Patriot.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.