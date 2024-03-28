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Росія в обхід санкцій ввозить запчастини для авіації через Габон: обсяг експорту $1,5 млрд

28 березня, 2024 четвер
17:01
Економіка Аерофлот

Згідно з даними російської митниці, у 2023 році Габон несподівано став найбільшим постачальником запчастин для російських літаків

Про це пише The Moscow Times.

Габонська компанія Ter Assala Parts нібито експортувала у РФ запчастини на суму майже 1,5 мільярда доларів, що перевищує половину річного бюджету Габону. Ця компанія не значиться в Торговому реєстрі Габону, а за адресою її реєстрації в Лібревілі знаходиться житловий будинок. Експерти вважають, що така ситуація може бути результатом шахрайства.

Економіст Ігор Липсиц вважає, що в цю схему можуть бути залучені високопоставлені чиновники з обох країн. Він припускає, що уряд Габону може покривати цю діяльність, а російський уряд дав на це карт-бланш.

Ter Assala Parts постачала до Росії запчастини для Boeing та Airbus, включаючи кисневі маски, шайби, труби, болти, гайки, кронштейни, регулятори подачі палива, б/у комп'ютери та системи попередження.

З Габону також було ввезено 15 вживаних двигунів для Boeing-737 та Airbus A320/A321 на суму понад 58 мільйонів доларів.

Покупцями авіаційних запчастин у Ter Assala Parts у російських митних деклараціях значаться ТОВ "Об'єднання постачальників" (1,2 млрд доларів), ТОВ "Квантум" (понад 176 млн доларів) і ТОВ "Протектор" (понад 48 млн доларів).

Перші авіазапчастини з Габону пішли до Росії у серпні 2023 року. За три місяці до цього в США ліквідували великий канал постачання імпортних запчастин до Росії в обхід санкцій.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus, також   приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року  її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, в тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.

15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.

Теги:
Африка
санкції проти Росії
Авіація
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