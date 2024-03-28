Росія в обхід санкцій ввозить запчастини для авіації через Габон: обсяг експорту $1,5 млрд

Про це пише The Moscow Times.

Габонська компанія Ter Assala Parts нібито експортувала у РФ запчастини на суму майже 1,5 мільярда доларів, що перевищує половину річного бюджету Габону. Ця компанія не значиться в Торговому реєстрі Габону, а за адресою її реєстрації в Лібревілі знаходиться житловий будинок. Експерти вважають, що така ситуація може бути результатом шахрайства.

Економіст Ігор Липсиц вважає, що в цю схему можуть бути залучені високопоставлені чиновники з обох країн. Він припускає, що уряд Габону може покривати цю діяльність, а російський уряд дав на це карт-бланш.

Ter Assala Parts постачала до Росії запчастини для Boeing та Airbus, включаючи кисневі маски, шайби, труби, болти, гайки, кронштейни, регулятори подачі палива, б/у комп'ютери та системи попередження.

З Габону також було ввезено 15 вживаних двигунів для Boeing-737 та Airbus A320/A321 на суму понад 58 мільйонів доларів.

Покупцями авіаційних запчастин у Ter Assala Parts у російських митних деклараціях значаться ТОВ "Об'єднання постачальників" (1,2 млрд доларів), ТОВ "Квантум" (понад 176 млн доларів) і ТОВ "Протектор" (понад 48 млн доларів).

Перші авіазапчастини з Габону пішли до Росії у серпні 2023 року. За три місяці до цього в США ліквідували великий канал постачання імпортних запчастин до Росії в обхід санкцій.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus, також приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, в тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.

15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.