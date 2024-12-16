"Тисячу Зеленського" отримали вже понад 4 млн українців: близько 130 тис. заявок відхилили

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Уряд розпочав виплачувати кошти за програмою "Зимова єПідтримка" 10 грудня. Першими допомогу отримали близько 2,4 млн громадян, які подали заявки 1 грудня.

Кошти за програмою надходять протягом 10 робочих днів від дати подання заявки, зазначили у відомстві.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зауважила, що отримані гроші люди в основному витрачають на оплату комунальних послуг. Вона також нагадала, що 1 тис. грн можна задонатити на підтримку армії.

Станом на 16 грудня загальна кількість заявок у Дії сягнула 7,5 млн, із них 2 млн — на виплати для дітей.

"У процесі перевірки близько 130 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном", - розповіли у відомстві.

Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого, а витратити кошти — до завершення 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.

Люди, які отримують через Укрпошту пенсію та інші соцвиплати, можуть таким чином отримати й "тисячу Зеленського", додали в Мінекономіки.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

1 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через портал "Дія". За перші 5 годин дії програми українці оформили понад мільйон заяв, а за добу – понад 2,5 млн.