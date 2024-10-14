У Мінінфраструктури заявили, що атаки РФ не вплинули на роботу морського коридору: на підходах до портів – 85 суден

Про це Інтерфакс-Україна сказав заступник міністра розвитку громад і територій Тимур Ткаченко.

За його словами, нині експорт з України морським коридором зростає.

За перші 10 днів жовтня обсяг експорту через морський коридор досяг 2,1 млн тонн, з яких 1,5 млн тонн — зернові.

Для порівняння, у жовтні 2023 року через чорноморські порти було експортовано 1,9 млн тонн, з яких 1,4 млн тонн — зернові.

Наразі в українські порти прямують 85 суден.

"Росіяни не полишають надій зірвати роботу морського коридору. Ми всі розуміємо: їхня головна мета - повністю позбавити нас можливості експорту і таким чином вплинути на економіку України. Маємо розуміти, що ці атаки відчуваються у різних куточках світу, куди постачається наше зерно. Хоча ситуація з атаками на цивільні судна залишається напруженою", — сказав Ткаченко.

За словами заступника міністра, об'єкти критичної інфраструктури захищені інженерними спорудами. Це стосується підхідних каналів, причалів, трансформаторних підстанцій, будівель і дизель-генераторних установок. За рекомендацією Генштабу ЗСУ, об'єкти морських портів у Чорному морі забезпечені боновими загородженнями.

Для захисту енергетичної інфраструктури портів також використовують габіони та залізобетонні блоки, які перешкоджають ворожим дронам.

"Однак навіть із цими засобами ворог може застосувати ракети різного типу, саме для цього нам потрібен комплексний підхід до гарантування безпеки людей та інфраструктури. Захист має бути посилений засобами протиповітряної оборони за підтримки наших партнерів", — підкреслив Ткаченко.

В Україні діє механізм гарантування, що передбачає компенсації за шкоду, завдану внаслідок збройної агресії Росії, зокрема для операторів і власників суден під час їхнього перебування у територіальному морі країни. На сьогодні виплати за цим механізмом ще не здійснювали, уточнив чиновник.

Що відомо про роботу морського коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торгівельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торгівельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті.

Станом на 10 березня 2024 року з українських портів Чорного моря вийшли 1005 кораблів. Вони доставили близько 30 млн тонн вантажів на світові ринки.

18 вересня президент Зеленський сказав, що за рік роботи морського коридору з українських портів вийшли більш ніж 2500 суден, які вивезли 70 млн тонн вантажів.

Російська окупаційна армія 14 жовтня атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеси. Внаслідок цього загинула людина, 8 постраждалих. Також пошкоджені два цивільні судна.