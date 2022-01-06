Екснардеп-"слуга" Шевченко: коли Стерненко з Порошенком і Бутусовим почнуть черговий Майдан, у Зеленського буде опція звернутися до ОДКБ

Про це він написав у facebook.

"Коли Стерненко разом з Порошенком та всякими там Бутусовими й Агметовими замутять черговий Майдан з метою держперевороту та повалення чинного президента України Володимира Зеленського, у останнього буде опція звернеться до ОДКБ за допомогою. Як свідчить практика, дуже ефективно", - зазначив Шевченко.

Як відомо, Україна не є учасницею ОДКБ.



Раніше колишній нардеп "Слуги народу" Євгеній Шевченко прилетів до Казахстану та очікував на введення в країну російських військових.





Довідка: ОДКБ - Організація договору про колективну безпеку. Це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

