Енергетичний шантаж закінчився прірвою для Росії, так саме буде і з зерновим, - нардеп Наливайченко
Народний депутат України Валентин Наливайченко зазначив, що Путін втратив третину всіх зовнішніх надходжень
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"У питаннях зернового коридору країни-члени НАТО та ООН готові й далі надавати військовий супровід, щоб убезпечити постачання зерна з України на світовий ринок. Росія - це країна терорист, яка намагається шантажувати весь світ. Але я прогнозую, що з таким шантажем РФ закінчить так саме, як з енергетичним. Все літо Росія шантажувала ЄС, що вимкне газ і всі замерзнуть, що без російського газу не виживуть", - зауважив Наливайченко.
За словами нардепа, російський шантаж закінчився тим, що на початку опалювального сезону майже всі країни ЄС на 100% заповнили свої газові сховища, але вже не російським газом.
"Росія втратила, Путін втратив понад 30% постачання російського газу до ЄС, а це не просто мільярди. Це багато мільярдів російських грошей, які вони колись заробляли. Вони роками намагалися утримати цей ринок й тепер вони його втратили. З 1 грудня цього року буде діяти ембарго на нафту. Зараз вже діє ембарго на російське вугілля. Росія протягом тільки цього року втратила і буде далі втрачати третину своїх всіх зовнішніх надходжень. Енергетичний шантаж ЄС закінчився прірвою для Росії, так саме буде і з зерновим", - наголосив Наливайченко.
- 29 жовтня, РФ оголосила про "призупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що російська сторона хотіла зірвати угоду ще у вересні.
- 30 вересня НАТО та ЄС закликали Росію повернутися до "зернової угоди".
- 1 листопада стало відомо, що українське дунайське пароплавство (УДП) розпочинає проєкт "Дунайський зерновий шлях" після виходу Росії з "зернової ініціативи".
- Також цього дня Україна, ООН і Туреччина заявили про чинність "зернової угоди", одночасно з цим РФ вимагала додаткових гарантій безпеки.
- 2 листопада президент Туреччини Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Путіним стосовно "зернового коридору".
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про відновлення роботи "зернового коридору", що забезпечує експорт українського зерна.
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