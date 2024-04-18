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"Інструмент виживання": міністр енергетики наголосив на необхідності нарощування "зеленої" генерації

18 квітня, 2024 четвер
15:57
Енергетика

Руйнування енергооб'єктів України зараз значно більші, ніж торік і позаторік. Через це нарощування потужностей ВДЕ є інструментом виживання

Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко під час виступу у межах засідання 14-ї Асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваної енергії, передає пресслужба відомства.

Міністр нагадав, що Україна живе в умовах щоденних обстрілів ворогом об’єктів енергетичної інфраструктури. Внаслідок останніх російських атак було зруйновано значну частину потужностей маневрової генерації, а також об’єктів системи передачі електроенергії.

"Руйнування значно більші, ніж у 2022 - 2023 роках. Ми постаємо перед викликами, як підготуватися і пройти наступну зиму. За таких обставин маємо децентралізувати генерацію, максимально швидко наростити потужності відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації", - зазначив він.

При цьому міністр назвав "зелену" генерацію інструментом виживання для України.

Єврокомісарка Кадрі Сімсон своєю чергою закликала учасників Асамблеї активно долучатися до допомоги українському енергосектору, наголосивши, що встановлення додаткових потужностей ВДЕ стане важливим внеском у посилення стійкості української енергосистеми.

"Два роки тому ми створили при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства Фонд підтримки енергетики України. Донорами цього фонду можуть стати не тільки європейські держави чи компанії - він відкритий для всіх. І внески дуже потрібні. Вони можуть бути використані цілеспрямовано на ВДЕ, наприклад, встановлення сонячних панелей, та інші напрямки", - зазначила єврокомісарка.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
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