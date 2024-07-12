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Постачатимуть тепло в разі відсутності світла: у Харкові встановили перші міні-ТЕЦ

12 липня, 2024 п'ятниця
16:34
Енергетика на фото Денис Шмигаль у Харкові

У Харкові встановили чотири когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Це дасть змогу постачати тепло містянам у разі відсутності електроенергії

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Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль, який відвідав ці об'єкти.

"Наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок", - зазначив він.

Прем'єр закликав інші міста також встановлювати альтернативні джерела енергії, щоб забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Він наголосив, що уряд зі свого боку продовжить надавати підтримку регіонам.

"Для підготовки до опалювального сезону Харківській області ми в червні виділили додаткові 2,5 млрд грн", - зауважив Шмигаль.

Когенерація — це технологічний процес виробництва двох видів енергії одночасно – електричної та теплової. В Україні вже є електростанції з комбінованим циклом виробництва, найбільша з них – Київська ТЕЦ-5, встановлена електрична потужність якої становить 700 МВт. У лютому 2024 року Україна отримала від Агентства США газопоршневі генератори, які використовують енергію газового палива для генерації електроенергії. Утилізоване від систем охолодження двигуна тепло надалі використовується для опалення або в інших цілях.

Енергетична стратегія України до 2030 року одним із пріоритетів визначає використання скидного тепла та перетворення котелень, що виробляють лише тепло, на когенераційні електростанції.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
Новини
Кабмін
Харків
опалювальний сезон
Денис Шмигаль
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