ЄС має намір надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року, -  кореспондентка Еспресо з Брюсселю

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька з Брюсселю в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вчора ми отримали позитивний сигнал Європейської Комісії. Єврокомісар Бретон заявив, що ЄС має намір надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року", - повідомила вона.

За її словами, Єврокомісія буде робити все, щоб цей мільйон надати. Бретон звертатиметься до міністра оборони кожної держави для того, щоб вони ставили Україну в пріоритет.

"Для цього потрібна політична воля держав-членів ЄС. Бретон буде звертатися до міністра оборони кожної держави, щоб вони ставили у пріоритет постачання амуніції та боєприпасів з ЄС для України. Виробничі потужності ЄС дозволяють надати Україні такий обсяг боєприпасів, бо вже до березня 2024 року вони становитимуть 1,3 млн, 1,4 млн одиниць боєприпасів на рік", - резюмувала Висоцька.