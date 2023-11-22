ЄС має намір надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року, - кореспондентка Еспресо з Брюсселю
Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що ЄС може і має намір надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року. Йдеться про снаряди калібру 155 мм та ракети
Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька з Брюсселю в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вчора ми отримали позитивний сигнал Європейської Комісії. Єврокомісар Бретон заявив, що ЄС має намір надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року", - повідомила вона.
За її словами, Єврокомісія буде робити все, щоб цей мільйон надати. Бретон звертатиметься до міністра оборони кожної держави для того, щоб вони ставили Україну в пріоритет.
"Для цього потрібна політична воля держав-членів ЄС. Бретон буде звертатися до міністра оборони кожної держави, щоб вони ставили у пріоритет постачання амуніції та боєприпасів з ЄС для України. Виробничі потужності ЄС дозволяють надати Україні такий обсяг боєприпасів, бо вже до березня 2024 року вони становитимуть 1,3 млн, 1,4 млн одиниць боєприпасів на рік", - резюмувала Висоцька.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад 20%, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
- На початку листопада стало відомо, що в ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
- 14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе виконати обіцянку щодо постачання мільйона артснарядів в Україну до березня 2024 року.
- 17 листопада Президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що якщо в ЄС не вистачає боєприпасів та обладнання для допомоги Україні, то його потрібно закупити за кордоном і надати українській армії.
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