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ЄС: Підрив Каховської ГЕС є новим виміром звірств РФ та порушенням гуманітарного права

6 червня, 2023 вiвторок
16:30
Війна з Росією ЄС

Євросоюз засуджує російську атаку на Каховську ГЕС, яка поставила під загрозу життя сотень тисяч цивільних осіб у близько 80 населених пунктах, включно з містом Херсон

Про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і єврокомісара із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, повідомляє "Європейська правда".

"Ця атака – це новий вимір російських звірств і може вважатися порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", – зазначають представники Єврокомісії.

У заяві наголошується, що падіння рівня води через підрив ГЕС також впливає на доступ до води для охолодження реакторів Запорізької АЕС.

"Цим відчайдушним вчинком Росія також продовжує свою безрозсудну ядерну авантюру, ставлячи під загрозу належне функціонування систем безпеки та захисту ЗАЕС...Це безвідповідально і абсолютно неприйнятно", – йдеться у заяві.

Боррель і Ленарчич зазначили, що залишаються на зв'язку з українською владою для забезпечення негайної допомоги з боку ЄС.

"Україна може звернутися за допомогою в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM). Ми готові задовольнити будь-які нагальні потреби, в тому числі у продуктах харчування та питній воді", – сказано у заяві.

Боррель і Ленарчич додали, що вимагатимуть притягнення до відповідальності всіх командирів, виконавців та співучасників воєнних злочинів.

Також вони підтримують формулу миру президента Володимира Зеленського і закликають міжнародних партнерів також її підтримати.

Що відомо про Каховську ГЕС

Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року. Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:

  • у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені
  • може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму
  • російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища
  • загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів "історичної катастрофи"

Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова зверталася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву дамби водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів Херсонщини, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони.

Енергоатом заявив, що це може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Натомість керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вважає, що РФ намагається розіграти чергову карту техногенного шантажу, аби тиснути на Україну.

Зранку, коли стало відомо про те, що окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, в ООН написали про святкування дня російської мови. Пізніше в організації таки відреагувала на російський теракт, проте саму ГЕС у дописі не згадала.

ЄС
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
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