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Єврокомісія про вплив аграрного експорту з України на ринок ЄС: "Не бачимо негативних наслідків"

29 листопада, 2023 середа
06:24
Економіка Єврокомісія

Європейська комісія аналізує вплив українського аграрного експорту й наразі не бачить значних негативних наслідків для сільськогосподарського ринку ЄС

Про це пише "Укрінформ".

"Ми відстежуємо обсяги, ми відстежуємо динаміку цін, імпортну ціну на національному рівні, а також ціни на рівні ЄС, і ми публікуємо моніторинговий звіт кожні два місяці. Тож поки що ми не бачимо якихось дуже значних негативних наслідків для сільськогосподарського ринку ЄС", - сказав директор з питань сталого розвитку та підтримки доходів Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії П'єр Баску.

Зазначається, що Єврокомісія працює над розвитком "коридорів солідарності" та зменшенням витрат на транзит, оскільки хоче, щоб Україна продовжувала робити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку і мала можливість продовжувати експортувати свою продукцію не тільки до ЄС, але й до решти світу.

За даними євродепутатів, "коридори солідарності" стали рятівними для української економіки й дозволили експортувати понад 108 млн тонн товарів та імпортувати 38 млн тонн іншої продукції на загальну суму €123 млрд. Ці обсяги значно зросли після відкриття чорноморського маршруту.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують опрацьовувати судна.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

Також 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті.

Члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія наближаються до угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Нещодавно віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна змогла власними силами забезпечити відновлення "зернового коридору" у Чорному морі для експорту зерна.

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