Європарламент закликав не допустити Угорщину до головування в ЄС через "невідповідність законодавству та цінностям Євросоюзу"
Європарламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій висловив "серйозне занепокоєння" подіями в Угорщині у світлі її майбутнього головування в Раді ЄС
Резолюція опублікована на сайті Європарламенту.
Після пленарних дебатів у середу щодо ситуації з верховенством права в Угорщині європейські парламентарі ухвалили відповідний текст резолюції 442 голосами "за" при 144 голосів "проти" і 33 тих, хто утримався.
Говорячи про головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року, Європарламент "поставив під сумнів" її можливість виконати цю роль, "враховуючи її невідповідність законодавству та цінностям ЄС, а також принципу щирої співпраці".
У зв’язку з цим Європарламент закликав Раду ЄС "знайти належне рішення" питанню головування.
Крім того, резолюція засуджує "антиєвропейські акції" уряду Угорщини, які мають на меті відволікти увагу від системної корупції та невідповідності країни європейським цінностям. Вона також закликає Будапешт втілювати міжнародні стандарти на виборах, зокрема майбутніх виборах до Європарламенту у 2024 році.
Депутати також висловили занепокоєння повідомленнями про спроби уряду прем’єр-міністра Віктора Орбана взяти під контроль стратегічні галузі промисловості, а ще – відсутність належного контролю за фінансовою політикою угорського уряду.
Головуюча на ротаційній основі у Раді ЄС країна відповідає за формування переговорів щодо законів ЄС.
- Нагадаємо, Угорщина заявила про підтримку "мирного плану" Китаю щодо України, який абсолютно відкидають усі країни ЄС.
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- У квітні лідери майже усіх політичних груп у Європарламенті закликали Єврокомісію не задовольняти запити Угорщини на додаткові європейські кошти через питання до демократії, верховенства права і дотримання прав людини. У кінці Євродепутати розробили резолюцію з пропозицією позбавити Угорщину права очолити ЄС у 2024 році через ціннісну невідповідність.
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