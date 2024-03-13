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Євро-2024: Ребров розповів про головну проблему збірної України перед вирішальними матчами відбору

13 березня, 2024 середа
22:15
Футбол Віктор Циганков (ліворуч), Україна - Італія

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав високими шанси травмованого Віктора Циганкова зіграти у матчі плей-офф Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини

Про це Ребров розповів у коментарі Tribuna.com

За словами тренера, шанси Віктора Циганкова відновитися до матчу плей-офф кваліфікації Євро-2024 з Боснією та Герцеговиною, який відбудеться 21 березня, дуже високі. 

"Я думаю, що шанси дуже високі. Я дивлюся на динаміку, він відновлюється. Ми усі сподіваємося. Подивимося. Але усе залежить від нього, залежить від того, як він буде відновлюватися", - сказав Ребров. 

Водночас він зауважив, що у складі збірної України 28 гравців і вона не перебуває у критичній залежності від одного окремого футболіста.   

"У нас багато гравців, ми не залежимо тільки від Віктора. Він дуже важливий гравець для нас, але у нас 28 футболістів зараз. Буде Віктор чи не буде – ми готуємося дуже серйозно. Будемо тільки раді, якщо він відновиться", – підсумував Ребров.

Що відомо про травму Циганкова

За інформацією інсайдера Ніла Сола, медобстеження засвідчило, що Віктор Циганков 9 березня уникнув важкої травми у грі чемпіонату Іспанії з "Осасуною". Українець асистом допоміг своїй команді перемогти 2:0, але був вимушений залишити поле, після чого на коліно вінгера наклали лід. 

Через ушкодження під питанням лише участь Циганкова у матчі Ла Ліги 16 березня, коли "Жирона" зустрінеться з "Гетафе". До матчів плей-офф Євро-2024 лідер збірної України має відновитися. 

Віктор Циганков у нинішньому сезоні зіграв за "Жирону" 27 матчів, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Каталонці займають в чемпіонаті Іспанії друге місце та відстають від лідера - "Реала" - на 7 очок. 

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. 

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

Теги:
Спорт
Збірна України
Сергій Ребров
Віктор Циганков
Євро-2024
Ла Ліга
Жирона
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